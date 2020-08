Buffon al fiume e Seredova in spiaggia, la nuova felicità degli ex in Toscana

Vacanze italiane quelle di Gigi Buffon con Ilaria D’Amico e i bambini e anche per la sua ex Alena Seredova con il nuovo compagno Alessandro Nasi. Il portiere della Juventus, finiti gli impegni con la squadra si gode la famiglia e posta uno scatto insieme da Treschietto nella Lunigiana. A pochi chilometri c’è anche la ex moglie che ha scelto Forte dei Marmi come buen retiro estivo con la neonata Vivienne e i figli.