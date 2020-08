Alena Seredova svuota l'auto allagata con una tazza: "Che bello avere una cabrio!"

Il temporale ha colto di sorpresa Alena Seredova , che non ha pensato per tempo di mettere al riparo la sua decapottabile. Risultato? L'abitacolo completamente allagato. La modella e showgirl l'ha presa con filosofia, facendosi riprendere mentre svuotava l'auto aiutandosi con una tazza. "Che bello avere una cabrio!" ha esclamato tra le risate, cercando di togliere più acqua possibile facendosi aiutare dal compagno Alessandro Nasi .

La Seredova, fresca della sua terza maternità, si sta godendo l'estate a Forte dei Marmi con Nasi, i figli David Louis e Thomas Lee (avuti da Gigi Buffon) e la piccola Vivienne Charlotte, ultima arrivata in famiglia. Nessuno ha tenuto conto dell'allerta meteo, e la bomba d'acqua li ha colpiti in pieno. La cabrio in giardino ne ha fatto le spese: sedili fradici, contenitori da svuotare, piccole piscine sotto i sedili. Armati di tazze, Alena e Alessandro hanno cercato di correre ai ripari mentre uno dei figli riprendeva la scenetta.

Un piccolo imprevisto, fastidioso certo, ma che non ha portato ombre sul volto della bella Alena. Sono passati ormai sei anni dal tradimento del suo ex marito, che ora è felice insieme a Ilaria D'Amico, e lei ha davvero voltato pagina. La sua bella famiglia allargata le regala tanta felicità, e non sarà certo un temporale estivo a farle perdere il sorriso...

