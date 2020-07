Alena Seredova racconta i chili della gravidanza e le gioie della terza maternità

“Prima ho perso 6 chili, poi ne ho ripresi 7”. Alena Seredova è in Toscana con i figli ed è in vena di confidenze con i follower. Racconta della gravidanza e della nuova maternità. E a chi le chiede se ha sentito il suo ex, lei replica serena che Buffon le ha fatto i complimenti quando è nata Vivienne. Una mamma felice e soddisfatta: con i due figli grandicelli e una neonata è tutto bellissimo. Al suo fianco c’è Alessandro Nasi, il papà della sua terzogenita.

Alla nascita Vivienne pesava 3 chili, lei di chili ne ha presi 7 ma prima ne aveva persi 6. Ha partorito con un cesareo perché questa volta non si poteva fare altrimenti e non ricordava più che bella sensazione tenere tra le braccia una neonata. Non allatta più perché non c’è latte, la bambina è brava e si sveglia 3-4 volte per notte. Vivenne somiglia a papà. E’ un fiume in piena Alena che non si sottrae a nessuna domanda. “Il tuo ex ti ha fatto gli auguri per la nascita della piccola?” domanda un fan, la risposta è chiara: “Certo”.

Trascorrerà l’estate a Forte dei Marmi, senza aiuti, sola con i figli. “Ci sono sempre venuta. Poi ho cambiato, ora mi sento pronta per tornare” spiega e l’allusione è al dopo-divorzio da Buffon. Con il portiere, che è toscano e ha uno stabilimento balneare proprio in Versilia, al Forte era di casa. Poi ha cambiato meta e ora è tornata più serena che mai.

