La felicità si legge nei loro occhi. Alena Seredova e Alessandro Nasi da quando sono diventati genitori di Vivienne Charlotte non stanno più nella pelle. Lei è già mamma di due maschietti, David Lee e Louis Thomas, avuti da Gigi Buffon, eppure questa femminuccia arrivata da poche settimane sembra aver portato una nuova felicità in casa. Alena posta scatti della neonata che lasciano trasparire tutto il suo orgoglio.

Alena Seredova, prima uscita con Vivienne Charlotte Tgcom24 1 di 23 Chi 2 di 23 Chi 23 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 10 di 23 Instagram 11 di 23 Instagram 12 di 23 Instagram 13 di 23 Instagram 14 di 23 Instagram 15 di 23 Instagram 16 di 23 Instagram 17 di 23 Instagram 18 di 23 Instagram 19 di 23 Instagram 20 di 23 Instagram 21 di 23 Instagram 22 di 23 Instagram 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

La foto di famiglia, le presentazioni ai fratelli, la gita in campagna con gli amici, la corsa sotto la pioggia con la carrozzina e ora anche la prima uscita in pizzeria di Vivienne. La Seredova documenta le prime settimane di vita della sua terzogenita con tutto il suo amore e i follower la inondano di like. Dalle amiche showgirl ai calciatori, passando per parenti e amici di famiglia è un continuo inviare cuori, dediche e regali.

Leggi anche>Neonate vip, che scatti dolcissimi: dalla figlia della Seredova a quella di Argentero

Nelle foto pubblicate dal settimanale Chi a Torino la coppia di neogenitori è davvero in estasi con la piccolina tra le braccia. Escono da un locale, lei con la bambina e Nasi alle prese con la carrozzina da caricare in auto. Lei ride e stringe Vivienne al petto, lui non nasconde la sua emozione da neopapà.

Ti potrebbe interessare: