Covid, Aurora Ramazzotti con le dita incrociate: “Sto molto meglio”

Tra alti e bassi sono già trascorsi 10 giorni di isolamento e di malattia. Aurora Ramazzotti colpita dal Covid aggiorna appena può i follower. E dopo aver dichiarato di essere positiva qualche giorno fa ed essersi subito isolata con il fidanzato, ha raccontato di un andamento altalenante di questa malattia. “Oggi sto molto meglio. Questo virus ci insegna che non si sa mai quindi starò tranquilla ancora per un po’”.

“Ma che bello svegliarsi bene. Buona giornata a tutti” scrive la figlia di Eros e Michelle Hunziker in un video in cui stringe il fidanzato Goffredo Cerza e si appoggia teneramente sulla sua spalla. E’ sorridente e ha gli occhi vispi, si vede che è più vivace degli ultimi giorni ed è sulla via della guarigione.

“Giorno 10 ad annusare qualsiasi cosa per capire se è tornato l’olfatto o no. Sì, sono croccantini per cani. – scrive mostrandosi mentre apre la confezione di cibo per animali – Ieri sera, prima di andare a letto ho annusato sei barattoli e sembrava essere tornato, ma questa gioia mi è stata sottratta ancora prima di poter essere messa in uso”.

Al suo fianco c’è Goffredo, anche lui positivo ma sta bene. La malattia li ha travolti all’improvviso, 5 giorni dopo il possibile contatto con un positivo, ma hanno avuto la prontezza di capire subito e isolarsi. Da allora un susseguirsi di alti e bassi che hanno fatto preoccupare i fan della giovane influencer. Ora si attendono post di continui miglioramenti…

