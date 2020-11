“Ciao amici. Grazie dei messaggi. Non sono sparita è che proprio non saprei cosa condividere. Tornerò appena mi sentirò bene” scrive Aurora Ramazzotti. La figlia di Eros e Michelle Hunziker non posta video e storie da diverse ore: è stata colpita dal Covid ed è alle prese con i sintomi di questa brutta malattia tra alti e bassi, ma non dimentica i suoi follower che sono in apprensione per lei. Il fidanzato Goffredo Cerza è positivo ma sta bene ed è in isolamento con lei a Milano.

Aurora Ramazzotti a casa col Covid tra alti e bassi: “Questo virus cambia ogni giorno” Instagram 1 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 10 di 19 Instagram 11 di 19 Instagram 12 di 19 Instagram 13 di 19 Instagram 14 di 19 Instagram 15 di 19 Instagram 16 di 19 Instagram 17 di 19 IPA 18 di 19 IPA 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci



“Questo virus è una scoperta costante, cambia ogni giorno. Ieri stavo meglio, oggi un po’ meno. I miei polmoni per ora stanno bene e per questo mi sento molto fortunata. Spero di poter tornare presto. Abbiamo anche una diretta allenamento in sospeso, non l’ho dimenticato!” aggiunge Aurora sui social postando una foto in cui è stesa sul letto.

Leggi anche>Aurora Ramazzotti con il Covid: “Ho la tosse, malattia particolare”



Era stata la stessa Aurora a comunicare ai fan la sua positività. Aveva capito subito che qualcosa non andava perché aveva una “tosse mai avuta prima”. Immediatamente si è isolata con il fidanzato, a circa 5 giorni dall’ipotetico contatto con un positivo: “Ho avuto una fortissima sinusite. Fortunatamente l’ho capito subito e ho avuto la prontezza di confinarmi, senza avere contatto con altre persone”. Un giorno pare andare meglio, il giorno dopo peggio, in un susseguirsi di alti e bassi. Aurora promette di far sapere tutto ai fan e appena starà meglio tornerà attiva sui social…

Aurora con i brufoli, Eros: “Ti amo” e la Hunziker: “Sei vera e coraggiosa” 1 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 10 di 16 Instagram 11 di 16 Instagram 12 di 16 Instagram 13 di 16 Instagram 14 di 16 Instagram 15 di 16 Instagram 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: