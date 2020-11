Aurora Ramazzotti con il Covid: “Ho la tosse, malattia particolare”

"Non mi sento molto bene. Adesso sono in autoisolamento. Ho contratto il Covid quindi non riuscirò a raggiungervi". Così Aurora Ramazzotti annuncia in diretta a “Ogni mattina”, trasmissione di cui è inviata su Tv8, di essere positiva al Covid. Vive a Milano da sola ed è alle prese con una tosse mai vista. Anche la ex moglie del padre Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli ha affrontato la malattia e da poco è tornata negativa.