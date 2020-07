Aurora Ramazzotti si mostra senza trucco sui social: "Accettatevi come siete"

Senza make up e filtri, con brufoli e imperfezioni. Appare così Aurora Ramazzotti in uno scatto, condiviso su Instagram, accompagnato da un post in cui spiega il motivo della scelta: “Per postare una foto così, come l’hai scattata, ormai ci vuole coraggio. Soprattutto per chi da sempre fa a botte con la sua insicurezza, il suo peso, i suoi brufoli. Abbiamo dato vita ad una piattaforma dove essere ‘umani’ spicca perché è quasi strano. Siamo tutti belli, famosi, felici e realizzati”.

Quale ragazza non si è mai trovata a vivere la lotta tra l'essere e l'apparire, che spesso impedisce di mostrarsi al "naturale". La 23enne si sofferma su un concetto di imperfezione che non esiste ed è del tutto effimero: "Troverò sempre assurdo che qualcuno possa anche lontanamente ispirarsi proprio a me che sono un disastro sia dentro che fuori. - prosegue Aurora su Instagram - Ma allora, visto che ne ho la possibilità, sfrutterò questa stessa piattaforma che sa di perfezione per ricordarci che la perfezione non solo non esiste, ma non è neanche bella. Siamo belli noi, con le nostre cicatrici, e anche se sembra tutto un po’ cliché, a questo punto non c’è cosa a cui credo di più”.

Spesso Aurora Ramazzotti si racconta ai suoi follower e si mostra nella vita di tutti i giorni. La foto ha ottenuto centinaia di migliaia di like e tantissimi commenti, anche di chi, per professione, deve essere sempre bello e perfetto.