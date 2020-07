Aurora con i brufoli, Eros: “Ti amo” e la Hunziker: “Sei vera e coraggiosa”

Aurora Ramazzotti posta uno scatto senza make-up e con i brufoli in bella vista e incita le donne: “La perfezione non solo non esiste, ma non è neanche bella. Siamo belli noi, con le nostre cicatrici, e anche se sembra tutto un po’ cliché, a questo punto non c’è cosa a cui credo di più”. Una pioggia di like e complimenti da parte di tanti follower, ma soprattutto da mamma e papà. “Ti amo” ha scritto Eros Ramazzotti. “La verità nella vita paga sempre. Tu sei vera, coraggiosa e tosta... ma nel contempo, sensibile e profonda come pochi” ha aggiunto Michelle Hunziker.

“La questione pelle si risolverà... e tu la stai affrontando come va affrontata... come un passaggio nella tua vita che si risolverà… Questo crea empatia e non fai sentire sole le persone che in questo momento affrontano la stessa cosa là fuori. Essendo tua madre conosco bene la tua anima amore mio... sei bellissima dentro e fuori non ce n’è!!!!!! Sei la più bella del mondo amore mio” ha scritto la Hunziker.

Anche il fidanzato di Aurora ha aggiunto: “Sei la più bella del mondo, amore mio”. E poi Tiziano Ferro: “La tua bellezza rimane innegabile da sempre. E non sto parlando di canoni estetici. Quel tuo cuoricino pesa tre quintali, e posso dirlo perché l’ho visto crescere”.

“Per postare una foto così, come l’hai scattata, ormai ci vuole coraggio. Soprattutto per chi da sempre fa a botte con la sua insicurezza, il suo peso, i suoi brufoli. E poi non mi piace fingere di essere qualcuno che non sono” aveva esordito la Ramazzotti, conquistando il cuore dei suoi follower. Guendalina Canessa ha risposto: “Io non ho i brufoli, ma la cellulite. Auri, parole sacre”. Paola di Benedetto: “Bella bella”.

