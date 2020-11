Coronavirus, Samantha De Grenet: "Sono stati giorni difficili, ora sono guarita"

Samantha De Grenet è risultata positiva al covid-19, ma ha affrontato il percorso in silenzio. Solo ora che è guarita ha deciso di condividere la notizia con i follower, raccontando in un lungo post la sua esperienza e la gioia di essere ormai fuori pericolo. "Sono state giornate faticose e complicate... dove momenti di stati di ansia e paura la facevano da padrone. Oggi ho fatto il mio secondo tampone e per fortuna è negativo", ha scritto su Instagram condividendo una foto in cui fa il segno della vittoria.

"Ora ve lo posso dire!" annuncia Samantha sui social, "Ebbene, anch'io, come tanti, ho dovuto affrontare il dannatissimo covid e devo dirvi che sono state giornate faticose e complicate dove non sono stata benissimo a causa dei diversi sintomi che mi sono 'cuccata' e dove momenti di stati di ansia e paura la facevano da padrone". La negatività al test le ha fatto finalmente tirare un sospiro di sollievo anche se spiega: "Fisicamente non sono ancora al 100% e ne avrò ancora per un bel po', almeno così mi dice chi ci è passato prima di me."

L'ansia dei giorni scorsi ha lasciato il posto a un senso di leggerezza e alla gioia: "Sono felice di poter tornare a fare una passeggiata o andare a trovare con tutte le cautele del caso al più presto i miei genitori che non vedo da troppo tempo..." ha scritto la De Grenet, concludendo poi il messaggio con parole di solidarietà a chi ancora sta lottando contro il virus.

Il 9 novembre Samantha ha compiuto 50 anni e ha celebrato la data soltanto con il marito Luca Barbato e il figlio Brando. "Un compleanno che ricorderò per tanti motivi che non sto qui a spiegare" aveva scritto sui social condividendo una foto della festicciola casalinga a sorpresa. Dopo la sua confessione, i misteriosi motivi a cui fa riferimento appaiono subito più chiari.

