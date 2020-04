Samantha De Grenet, casalinga disperata con l’aspirapolvere

Per strappare un sorriso ai suoi follower durante la pandemia, Samantha De Grenet si improvvisa casalinga disperata. Prende in mano l’aspirapolvere e pulisce il soggiorno di casa ballando e muovendosi a ritmo di musica. Indossa la tuta, il grembiulino e ha una fascia tra i capelli. Saltella da una parte all’altra del divano schivando il cane e facendo sorridere il figlio che la filma.

La ex modella 49enne, icona sexy di un’intera generazione, è sposata con Luca Barbato, da cui ha avuto Brando. Lei e Luca hanno attraversato un lungo periodo di separazione per poi ritrovarsi, riscoprirsi più innamorati che mai e risposarsi. Nel 2017 era tornata in tv con l’Isola dei famosi, ma l’anno successivo si è presa un periodo di stop dalla mondanità e dalla televisione perché ha dovuto affrontare una battaglia contro un tumore al seno.

Ora, superate le difficoltà, è tornata più in forma che mai con una nuova consapevolezza: “Questa esperienza mi ha aiutato anche ad aprirmi molto di più con i miei familiari, prima davo per scontato che l'altro capisse solo guardandomi negli occhi e spesso mi aspettavo delle cose senza neanche chiederle, invece ho imparato a parlare molto di più e soprattutto ho imparato a chiedere aiuto senza avere paura” ha detto in una recente intervista.

