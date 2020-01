Samantha De Grenet si confida con la Balivo: "Un anno fa un brutto male"

Una confessione tra le lacrime, quella di Samantha De Grenet . La showgirl ha parlato per la prima volta in tv di un male che l'ha colpita, costringendola a una difficile operazione. "È passato un anno ormai da questa cosa... Non è mai tutto finito, perché ci sono sempre tante cose da fare", ha raccontato.

Per parlare della sua malattia, Samantha ha scelto il salotto di Caterina Balivo a "Vieni da me". "Ho metabolizzato, sono quasi pronta e spero che quando riuscirò a parlarne, senza piangere, senza impietosire, senza quelle robe brutte, di dare forza ad altre donne che magari hanno passato o passano quello che ho passato io", ha spiegato. Ha voluto mantenere la riservatezza su quanto le stava succedendo, evitando di rivelare i dettagli anche alle persone che le stavano più vicine. "Tante volte ho pensato 'adesso parlo di questa cosa come voglio io'", scegliendo poi di frenarsi per evitare strumentalizzazioni come è successo con "persone che oggi non ci sono più", con un velato riferimento a Nadia Toffa.

Ora la De Grenet sta bene, anche se ammette di non poter tirare del tutto un sospiro di sollievo. Accanto a lei, a darle coraggio e amore incondizionato, ci sono il figlio Brando e il marito Luca Barbato.

