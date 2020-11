Il compleanno di Samantha De Grenet, 50 anni con gli auguri social

E' arrivata in splendida forma al giro di boa dei 50 anni, con un sorriso radioso e curve da perdere la testa. Samantha De Grenet è più bella che mai in tenuta casalinga, nella foto che ha postato sui social per celebrare il suo compleanno. Niente party sfarzosi viste le circostanze, ma per lei una festicciola a sorpresa organizzata dal figlio Brando e dal marito Luca Barbato . E se gli amici non hanno potuto partecipare fisicamente, lo hanno fatto virtualmente inondandola di auguri: da Elena Santarelli a Eleonora Daniele e Manila Nazzaro .

Palloncini rosa fanno da sfondo ai festeggiamenti in casa. Sulla torta c'è scritto "Auguri Samantha 50" e i piatti e le forchette sono per tre. Niente invitati alla festa notturna a casa della De Grenet, ci sono solo lei con il marito e il figlio. E' stato tutto davvero inaspettato per la conduttrice, che ha raccontato su Instagram: "Alle 00:00, io praticamente ero già a letto, Luca e Brando mi hanno chiamata e... Sorpresa!", ha scritto. "Erano così meravigliosamente teneri nell'essere riusciti ad organizzarmi palloncini e torta senza farsi accorgere che mi hanno davvero tanto commossa!"

L'assenza di un party glamour non ha tolto nulla alla bellezza del momento: "Un compleanno che ricorderò per tanti motivi che non sto qui a spiegare, ma soprattutto lo ricorderò per l'amore che mi hanno trasmesso mio marito e mio figlio e con loro i miei genitori che seppur distanti sono riusciti a toccarmi il cuore", ha scritto Samantha.

Gli auguri sui social non sono mancati per la conduttrice: dai follower agli amici vip, sono stati tanti quelli che l'hanno festeggiata con calore. "Seppur lontana ti sono vicina con il cuore" le ha scritto in un lungo post Marina Graziani. "Oggi è un giorno speciale, proprio come te... ti auguro di non cambiare mai" è stato il pensiero di Angela Melillo. Ma anche Roberta Lanfranchi, Roberta Capua, Caterina Balivo, Eleonora Pedron si sono uniti al coro.

