Infortunio per Samantha De Grenet, verrà operata dopo l’estate

Posa con la sottoveste di seta color crema, senza reggiseno e con i capelli raccolti in una treccia. L’immagine di Samantha De Grenet accovacciata sul letto è sensuale, ma lo sguardo è molto serio. La showgirl annuncia ai follower: “E’ ufficiale! Mi sono fatta veramente male: epicondilite, edema, forte infiammazione e lesione del tendine... ora qualche terapia per arrivare a settembre e non rovinarmi un'estate già tanto anomala... poi si interverrà!! Ma sempre avanti e sempre positive!!!Non mi ferma nessuno”.

Il bollettino medico intristisce la De Grenet che però affronta ogni sfida con grande positività. A chi le domanda come abbia fatto a procurarsi il cosiddetto “gomito del tennista” replica: “Ho esagerato troppo”. Una pioggia di auguri social l’aiuteranno a superare anche questo piccolo incidente di percorso. “Impara ogni giorno a compiere piccole azioni che, anche impercettibilmente, ti avvicinano un po’ di più ai risultati che vuoi ottenere” scriveva qualche settimana fa mentre si allenava sul terrazzo di casa.

Attenta e schietta con i suoi follower, la De Grenet qualche tempo fa – a proposito di allenamenti, sport e fisico - ha affrontato il tema del body shaming con un messaggio a tutte le donne: “Sono quella che sono, in forma o non in forma, bella o brutta, decidete voi! Questo post lo faccio soprattutto per tutte le donne che mi seguono e che mi scrivono con affetto da ormai tanto tempo e credono in ciò che racconto e nei consigli che nel mio piccolo posso dar loro per farle stare meglio. Molti sanno dei problemi di salute che ho avuto, ed il cambiamento che il mio corpo ha subito a causa di un farmaco che assumo e della grande difficoltà nel riuscire a riguardarmi allo specchio e ad accettarmi. Fortunatamente ho dei medici meravigliosi e grazie al mio endocrinologo e a tanta forza di volontà e a qualche sacrificio sono riuscita a sgonfiarmi e a dimagrire di quei chili che non sopportavo più .Ora la bellezza non sta nella magrezza, o nell'altezza o negli occhi grandi e blu, ma risiede nell'animo delle persone e soprattutto si è belli quando ci si sente bene con noi stessi, anche se con qualche chilo in più”.

