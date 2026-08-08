Nato durante l'edizione 2025 reality e coronato dall'uscita mano nella mano dalla porta rossa nel marzo dello stesso anno, il legame tra Helena Prestes, 36 anni, e Javier ha superato ormai abbondantemente l'anno di vita. Dopo la fine del programma, la coppia ha scelto di viversi nella quotidianità: la modella si è trasferita a Terni per convivere con l'atleta, tornato a giocare a pallavolo proprio nella città umbra.