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Helena Prestes e Javier Martinez, amore finito dopo il Grande Fratello? Lui smentisce

Il pallavolista argentino zittisce con ironia le voci di crisi con la modella dopo settimane di silenzio social

08 Ago 2026 - 13:11
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Basta un silenzio prolungato sui social per far scattare il gossip, si sa. Ed è quanto successo nelle ultime settimane a Helena Prestes e Javier Martinez, la coppia esplosa davanti alle telecamere del Grande Fratello, finita improvvisamente al centro di voci insistenti su una presunta rottura mai confermata dai diretti interessati.

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La battuta di Javier che smonta le voci di crisi

 Secondo alcune ricostruzioni circolate sui social network, i due si sarebbero lasciati già da tempo scegliendo però di non renderlo pubblico per timore di perdere il sostegno dei fan.

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Una versione che il pallavolista argentino, 31 anni, ha voluto smentire senza troppi giri di parole, rispondendo con ironia pungente a chi gli chiedeva conferma della separazione: "Finita con Helena? Quanto mi diverto" ha scritto in un commento sotto a un post di una pagina Instagram di gossip (non più disponibile, ndr), lasciando intendere come la relazione con la modella sia tutt'altro che in crisi. Anzi, a giudicare dal tono della risposta, sembrerebbe procedere a gonfie vele.

Da Terni ai progetti di matrimonio, la storia continua

 Nato durante l'edizione 2025 reality e coronato dall'uscita mano nella mano dalla porta rossa nel marzo dello stesso anno, il legame tra Helena Prestes, 36 anni, e Javier ha superato ormai abbondantemente l'anno di vita. Dopo la fine del programma, la coppia ha scelto di viversi nella quotidianità: la modella si è trasferita a Terni per convivere con l'atleta, tornato a giocare a pallavolo proprio nella città umbra.

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Nonostante qualche scossone legato al gossip, tra cui alcuni chiarimenti tra Helena e il suo ex Carlo Motta, i due hanno più volte ribadito, anche a Verissimo, l'intenzione di sposarsi e costruire una famiglia, con Javier che non nasconde di considerare la proposta ufficiale ormai vicina. Per i tanti fan della coppia, nati proprio dal supporto mostrato durante la permanenza nella casa più spiata d'Italia, la battuta social del pallavolista è bastata a spazzare via ogni dubbio residuo.

Helena Prestes e Javier Martinez innamorati sui social

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