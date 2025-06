La Prestes ha partecipato al "Grande Fratello" anche per superare la relazione e la presenza di Javier l'aveva aiutata a voltare pagina. Una volta fuori, però, Helena pare aver riprseso a frequentarlo. Il primo a fare chiarezza sulla situazione è stato Carlo, che ha confermato di averla rivista ma smentito il ritorno di fiamma: "A causa delle continue offese che ricevo nei commenti per non aver smentito certe voci sul fatto che mi frequento con Helena, mi vedo costretto a confermare che tali voci sono vere. Ci siamo visti in diverse occasioni per fare kite, abbiamo un buon rapporto e non ho nulla contro la sua attuale relazione. Inoltre, è assolutamente falso che io abbia mandato dei fiori“. In sua difesa è intervenuta anche la modella, pregando gli utenti di lasciarlo in pace: “In nome e rispetto della famiglia di Carlo non ci sono problemi tra di noi. Lui è una persona brava e non merita di essere messo in mezzo ai vostri commenti".