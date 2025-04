La prima sorpresa per Helena Prestes è l'arrivo dell'amata sorella Mariana. "Sono molto felice, troppo felice di poter conoscere la vera Helena, con questo cuore enorme, giusta e onesta", spiega Mariana. E aggiunge: "Sei grandissima, sei molto amata, non sei sola e non lo sei mai stata. Hai fatto la storia per tutto il Brasile, per tutte le donne brasiliane". "Lei ha portato l'amore alla nuova generazione della mia famiglia", confessa commossa Helena. Le due sorelle, prima di salutarsi si sciolgono in un intenso abbraccio.