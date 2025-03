"Grande Fratello", Helena Prestes: "Javier mi ha detto ti amo" | Ma spunta il misterioso bacio con Zeudi

Le acque però non si sono calmate. Neanche il tempo di riprendere fiato e il conduttore mostra una clip in cui da uno sguardo tra Javier e Zeudi sembra far trapelare un bacio mai rivelato, prima che iniziasse la sua storia con Helena. Giglio spiega che anche se ci fosse stato un bacio sarebbe stato per gioco: "Ma non ne sono certo", ammette. "Anche se fosse successo, te lo avrei detto", rassicura così Javier la sua fidanzata. Helena sembra volergli credere, ma sarà davvero così?