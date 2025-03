Al "Grande Fratello" scoppia il "lavandino gate", Zeudi: "Non ho sputato a Helena"

Tutto è iniziato con Zeudi Di Palma in bagno: la concorrente mentre stava finendo di lavarsi i denti ha fatto andare degli schizzi d'acqua sul viso di Helena Prestes. La modella brasiliana, già molto tesa, ha reagito accusando l'ex Miss Italia di non essere educata. In soccorso di Zeudi sono arrivate subito Chiara Cainelli e Shaila Gatta. Le due concorrenti hanno quindi iniziato a punzecchiare Prestes, prendendola in giro. Inizialmente si era parlato anche di uno spunto, ma le immagini e la stessa Zeudi hanno smentito: "Non ho sputato a Helena", ha detto la ragazza in confessionale.