Al "Grande Fratello" Chiara e Zeudi di nuovo complici dopo la litigata

Zeudi la rassicura, sottolineando che ha imparato a conoscere questo aspetto di Chiara e sa che fa parte della sua personalità: “Se voglio averti come amica, devo accettarti completamente. Ho capito tutto e hai il diritto di prenderti il tuo tempo”. A pesare è anche il contesto in cui sono calate, come precisa Chiara: "Tante cose qua non riesci a dirle ed è anche difficile consigliare". Anche Zeudi sente di non essere sempre lucida: "A volte mi è dispiaciuto più per certi miei atteggiamenti eccessivi che per la litigata in sé. Per come mi sono comportata con te, ma qui dentro sono satura". Chiara e Zeudi si perdonano quindi a vicenda e si ripromettono di viversi questi ultimi giorni da recluse con più leggerezza