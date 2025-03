Lorenzo ripercorre quanto accaduto durante la partita di biliardino, ammettendo di essersi sentito escluso e costretto ad allontanarsi dai suoi amici in quel momento, per via dell'atteggiamento di Zeudi. "Se tu fuori sei così, io non voglio persone che vanno per tutti. Gli amici per me o tutto o niente, li conto", commenta il finalista assecondato da Chiara. Interviene anche Shaila "Allora, è del tutto lecito che una persona possa infastidirsi per delle modalità di come uno ti risponde", commenta. Tuttavia, reputa la reazione di Zeudi eccessiva rispetto al commento negativo che Lorenzo le ha rivolto in puntata.