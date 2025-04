Sempre via social Shaila si era confidata con Daniele Dal Moro (anche lui ex concorrente del reality) sulla sua decisione di mettere fine al tira e molla con Lorenzo Spolverato. La ballerina aveva quindi chiesto al ragazzo di rendere pubblico il suo messaggio. "Ho scelto con la mia testa in base a ciò che ho visto e soprattutto uscendo fuori e acquisendo lucidità", ha scritto Shaila. "So quello che ho vissuto e sinceramente è ridicolo pensare che io possa farmi influenzare dai miei fan quando ho sempre lottato contro tutti per questo amore. Compresa la mia famiglia. Questi discorsi ridicoli li lascio a qualcun altro. Che ognuno accetti le cose come stanno, e soprattutto mi voglio bene prima di chiunque altro. Ho scelto me per la prima volta come si deve, e lo farò per tutta la vita. Mi è servita la lezione".