"Grande Fratello", Shaila Gatta e l'amore ritrovato con Lorenzo Spolverato: "Mi sono pentita"

Anche Lorenzo Spolverato spiega il sentimento forte che gli ha permesso di ritrovare la sua ragazza. "Le sue sono parole che mi toccano - ha detto -. Poi, mi ha dimostrato tanto amore. Quell’amore va a sostituire tutta la rabbia, nata per assenza di dialogo. Non so spiegarmi il perché in quel momento sia finito il nostro rapporto. Mi sono pentito tanto anch'io di aver detto delle cose e di quello che è successo tra noi". A dare la benedizione alla coppia è Beatrice Luzzi, che commenta così l'amore ritrovato: "Il loro è un rapporto estremo nella forma e nei contenuti. Mi convincono". Chi invece nutre delle perplessità sulla storia è Stefania Orlando, che ha sempre criticato la loro unione: "Sono un po' troppo cinematografici e teatrali. Zero romanticismo. Staccati da questo rapporto che non è sano per nessuno dei due".