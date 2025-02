"Grande Fratello", Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato confermano: "Non stiamo più insieme"

Dopo aver espresso i propri pareri a riguardo, Alfonso Signorini ha messo Shaila di fronte a una scelta. Il "Grande Fratello" ha pensato a due possibilità per la ballerina: da un lato quella di raggiungere Lorenzo in Mystery Room e quindi concedergli ancora una volta una possibilità, dall'altro chiudere definitivamente la sua storia. "Per quanto lui per me sia una squadra, perché lo amo e perché l'amore non si dimentica, ho bisogno di ritagliarmi dei momenti per stargli lontano", dice Shaila. La ragazza va verso il salone per raggiungere gli altri inquilini ma prima spiega di aver capito cos'è l'amor proprio grazie alla sua relazione con Lorenzo. "A un certo punto bisogna scegliere se stessi", conclude. Sarà veramente la fine della loro storia?