La modella pubblica la lista e avverte: "Evitate doppioni"
La modella brasiliana Helena Prestes torna a far parlare di sé: anche per Natale (lo aveva già fatto in occasione del compleanno) ha pubblicato una lista di regali da cui i follower possono attingere per farle trovare qualcosa di gradito sotto l'albero. La mossa della ex gieffina continua a dividere il pubblico, ma quel che è certo è che la wishlist natalizia di Helena è già virale.
Dopo aver già condiviso mesi fa un elenco di oggetti desiderati per il compleanno, Helena Prestes ricompare con una nuova sorpresa natalizia. Attraverso il suo canale privato, l'influencer ha pubblicato il link alla lista accuratamente compilata per guidare chi volesse farle un pensiero di Natale. Oltre al semplice elenco, la modella ha fornito anche indicazioni precise su cosa evitare: niente prodotti scadenti e nemmeno materiali inutili, nessun acquisto fuori dal suo gusto estetico. Una specifica su tutte ha attirato l'attenzione: "Evitate doppioni".
Il gesto di Helena Prestes non arriva isolato: rientra in una moda che, negli ultimi mesi, ha preso piede tra diversi ex concorrenti del Grande Fratello. Oltre tutto la Prestes non è nuova a questo tipo di iniziativa: la prima "lista dei desideri" era stata pubblicata in occasione del suo compleanno. All'epoca, molte avevano scelto di accontentarla, comprando gli oggetti presenti nell'elenco nel tentativo di farle cosa gradita. Quel precedente aveva già generato un acceso dibattito, alimentando interrogativi sul rapporto tra influencer e pubblico e sulla possibilità che alcuni personaggi sfruttino la devozione dei fan.
La lista natalizia di Helena Prestes non è un caso isolato. La tendenza ha già coinvolto altre ex gieffine, tra cui Zeudi Di Palma, ex Miss Italia. Anche lei, nelle settimane scorse, era stata criticata per aver condiviso un elenco di articoli che desiderava ricevere dai propri follower. Se da un lato c'è chi vede queste wishlist come uno strumento pratico per evitare doni inutili, dall'altro molti utenti denunciano un comportamento poco elegante.