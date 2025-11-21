Il gesto di Helena Prestes non arriva isolato: rientra in una moda che, negli ultimi mesi, ha preso piede tra diversi ex concorrenti del Grande Fratello. Oltre tutto la Prestes non è nuova a questo tipo di iniziativa: la prima "lista dei desideri" era stata pubblicata in occasione del suo compleanno. All'epoca, molte avevano scelto di accontentarla, comprando gli oggetti presenti nell'elenco nel tentativo di farle cosa gradita. Quel precedente aveva già generato un acceso dibattito, alimentando interrogativi sul rapporto tra influencer e pubblico e sulla possibilità che alcuni personaggi sfruttino la devozione dei fan.