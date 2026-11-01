Vedendo Heidi Klum sfilare lungo una passerella, non verrebbe mai spontaneo associare la top model allo stile cupo e macabro di Halloween. Ma le apparenze ingannano: nel corso degli anni la 53enne ha più volte dimostrato di essere la regina dei travestimenti spaventosi, spingendo ogni anno i suoi fan ad attendere con ansia il 31 ottobre per scoprire il suo nuovo costume.
A differenza di altre celebrità non si limita a truccarsi un pochino e a indossare un cappello da strega o dei denti da vampiro. I suoi costumi sono elaboratissimi e richiedono mesi di preparazione, oltre all'immancabile supporto di Mike Marino, make-up artist di comprovato talento. Quello di quest'anno è forse uno dei più inquietanti e sanguinolenti del suo intero repertorio: una mano mozzata.
Fatto a mano
Ispirato alla mano sinistra di Heidi Klum, il costume è ricco di dettagli realistici: le vene visibili sotto l'epidermide, le unghie smaltate di rosso, i tessuti lacerati in seguito all'amputazione e degli anelli del tutto simili a quelli indossati dalla top model. Non mancano neppure il sangue e un volto grottesco appena sotto al polso.
Vedendo il costume, il primo istinto è quello di... fuggire a gambe levate. Tuttavia, una volta superata la paura iniziale sorge spontanea una domanda: ma come fa Heidi Klum a stare lì dentro? Se si è abbastanza coraggiosi da non distogliere lo sguardo, si può notare che due delle dita della mano mostruosa (l'anulare e il medio) sono grosse abbastanza da ospitare le gambe della modella. Il suo volto, invece, emerge in prossimità del polso reciso, anche se è impossibile biasimare chi fatica ad associarlo al viso sorridente che sfoggia durante le sfilate.
"Ch'ella mi fa tremar le vene e i polsi"
Prima di svelare il costume in occasione della sua tradizionale festa di Halloween, Heidi Klum aveva disseminato vari indizi sul suo profilo Instagram, concentrandosi soprattutto su alcuni dei particolari più grotteschi del costume. Nonostante queste piccole anticipazioni, i presenti al party sono comunque rimasti con il fiato sospeso quando un camion con la scritta "Danger" sui lati ha accostato vicino all'ingresso del Cathédrale di New York.
Lo stupore è aumentato quando alcuni finti operatori della Scientifica, con tanto di tutte gialle piene di macchie di sangue, hanno aiutato l'enorme mano mozzata a scendere dal mezzo. Come svelato a People, Klum non aveva avuto modo di provare il costume completo prima della festa, ma, per fortuna, tutto è andato per il verso giusto.
In seguito al reveal del travestimento, Heidi Klum ha postato delle foto parecchio dettagliate anche su Instagram, accompagnate da giochi di parole legati alle mani. Perché anche durante la notte più spaventosa dell'anno la modella ha scelto di non rinunciare all'umorismo che la caratterizza.
Chi le ha dato una mano?
Oltre al già citato Mike Marino, Heidi Klum ha collaborato con un'intera squadra di truccatori, costumisti ed esperti degli effetti speciali. Il lavoro ha richiesto mesi per essere portato a termine, il che dimostra l'enorme passione che la top model prova nei confronti di Halloween. Come raccontato da lei stessa durante un'intervista con The Hollywood Reporter, il suo amore per la festa è nato in seguito al trasferimento negli Stati Uniti e nel corso del tempo non ha fatto altro che crescere. Il suo primo party a tema risale al 2000.
Mani bucate
Quando si parla di costumi di Halloween, Klum non bada a spese. Anche se non sono sempre spaventosi come la mano mozzata, i travestimenti che propone non deludono mai sul piano della spettacolarità. Nel 2023 si era persino "trasformata" in un pavone variopinto, con dieci artisti del Cirque du Soleil pronti a muoversi intorno a lei per diventare la sua coda e le sue ali.
Nel 2022, invece, aveva portato in scena un enorme lombrico, indossando un costume che nascondeva quasi interamente le sue fattezze, lasciando visibili solo gli occhi. Per trovare alcuni dei costumi più inquietanti bisogna tornare al 2021, al 2019 e al 2011, quando la top model ha portato in scena, rispettivamente, una mummia, un'aliena e un cadavere senza pelle. Questi sono solo alcuni esempi, perché dal 2000 in poi ha indossato ogni costume immaginabile, coinvolgendo anche il marito Tom Kaulitz. Per esempio, lo scorso anno il chitarrista si è travestito da guerriero pietrificato da Medusa. Ovviamente a indossare i panni della gorgone c'era proprio Heidi Klum.