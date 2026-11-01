Nel 2022, invece, aveva portato in scena un enorme lombrico, indossando un costume che nascondeva quasi interamente le sue fattezze, lasciando visibili solo gli occhi. Per trovare alcuni dei costumi più inquietanti bisogna tornare al 2021, al 2019 e al 2011, quando la top model ha portato in scena, rispettivamente, una mummia, un'aliena e un cadavere senza pelle. Questi sono solo alcuni esempi, perché dal 2000 in poi ha indossato ogni costume immaginabile, coinvolgendo anche il marito Tom Kaulitz. Per esempio, lo scorso anno il chitarrista si è travestito da guerriero pietrificato da Medusa. Ovviamente a indossare i panni della gorgone c'era proprio Heidi Klum.