Elisabetta Canalis diventa una strega dark per Halloween

Elisabetta Canalis mette da parte glamour e look sofisticati per trasformarsi in un personaggio da film horror. In occasione del party più spaventoso dell'anno, la showgirl ha scelto di puntare su un travestimento decisamente macabro, reinterpretando in chiave dark la figura della strega. A catturare subito l'attenzione è il vestito bianco, completamente chiazzato di sangue. Una scelta che crea un contrasto ancora più inquietante e trasforma un capo apparentemente innocente in un costume da vera protagonista di un thriller sanguinolento.
A completare la mise, il coltello da serial killer di ordinanza: un accessorio che rende immediatamente riconoscibile il riferimento all'immaginario horror. Ma è soprattutto il trucco a fare la differenza. Sulla gola di Elisabetta compare infatti una lunga cicatrice, che attraversa il collo da un lato all'altro, come il segno di una ferita terrificante.
Il risultato è una strega decisamente fuori dagli schemi, lontana dall'immagine classica fatta di cappelli a punta e abiti neri. Canalis sceglie invece un'estetica da horror movie.