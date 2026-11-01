Elisabetta Canalis diventa una strega dark per Halloween

Elisabetta Canalis mette da parte glamour e look sofisticati per trasformarsi in un personaggio da film horror. In occasione del party più spaventoso dell'anno, la showgirl ha scelto di puntare su un travestimento decisamente macabro, reinterpretando in chiave dark la figura della strega. A catturare subito l'attenzione è il vestito bianco, completamente chiazzato di sangue. Una scelta che crea un contrasto ancora più inquietante e trasforma un capo apparentemente innocente in un costume da vera protagonista di un thriller sanguinolento.