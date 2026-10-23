Verso il 31 ottobre

Halloween, Bastian Muller è già entrato nella parte

Anche se manca ancora qualche giorno alla notte più spaventosa dell'anno, varie celebrità hanno già incominciato a sfoggiare dei costumi a tema

23 Ott 2026 - 15:43
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© Instagram | Bastian Muller con la maschera di ghostface
© Instagram | Bastian Muller con la maschera di ghostface
© Instagram | Bastian Muller con la maschera di ghostface

© Instagram | Bastian Muller con la maschera di ghostface

© Instagram | Bastian Muller con la maschera di ghostface

Halloween si avvicina e anche le celebrità stanno iniziando a prepararsi, decorando le proprie abitazioni, acquistando dolciumi e preparando dei costumi adatti alla notte più spaventosa dell'anno. È il caso di Bastian Muller (40 anni), che in una recente Storia Instagram di Ilary Blasi (45 anni) si è mostrato con l'iconica maschera dell'assassino della serie cinematografica Scream a coprirgli il volto. Un travestimento senz'altro semplice e poco dispendioso, che però lascia intendere quanto lo spirito di Halloween stia iniziando a farsi sentire.

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Kim Kardashian e il look di Halloween ispirato alla figlia

 Uscendo dai confini della Penisola, anche a livello internazionale vari Vip hanno iniziato a dare sfogo alla propria creatività in vista del 31 ottobre. Il 20 ottobre Kim Kardashian (46 anni) ha sorpreso i propri follower svelando un look diverso dal solito e ispirato a quello della figlia tredicenne North West, il cui vestiario si avvicina molto all'ambiente punk/alternativo.

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Capelli azzurri, borchie, trucco marcato e una collana con un teschio glitterato sono alcuni dei dettagli che balzano all'occhio guardando le foto dell'influencer vestita come la piccola ribelle di famiglia. Di sicuro North non rientra tra i personaggi tipici dell'immaginario di Halloween, ma il travestimento ha comunque riscosso parecchi consensi tra i follower di Kim, che hanno trovato l'idea molto divertente e originale.

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Victoria Justice inaugura la stagione delle feste

 Tra gli appuntamenti che hanno già dato il via alle celebrazioni c'è quello organizzato da Victoria Justice (33 anni) il 13 ottobre a Los Angeles. L'attrice ha ospitato al Say Yes una festa chiamata Love Zombie: The Resurrection, uno dei primi eventi di Halloween del 2026. Per l'occasione, Justice ha scelto un travestimento da zombie, dando il via a una serata all'insegna delle atmosfere horror. Anche Lilly Singh (38 anni) ha partecipato alla festa con un costume da zombie, condividendo con la padrona di casa il tema della serata.

Irlanda: le feste di Halloween più belle e interessanti

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© Ufficio stampa | Fireworks, Derry Halloween, Foto:  Derry Londonderry master.j
© Ufficio stampa | Fireworks, Derry Halloween, Foto:  Derry Londonderry master.j
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