Halloween si avvicina e anche le celebrità stanno iniziando a prepararsi, decorando le proprie abitazioni, acquistando dolciumi e preparando dei costumi adatti alla notte più spaventosa dell'anno. È il caso di Bastian Muller (40 anni), che in una recente Storia Instagram di Ilary Blasi (45 anni) si è mostrato con l'iconica maschera dell'assassino della serie cinematografica Scream a coprirgli il volto. Un travestimento senz'altro semplice e poco dispendioso, che però lascia intendere quanto lo spirito di Halloween stia iniziando a farsi sentire.