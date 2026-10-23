© Instagram | Bastian Muller con la maschera di ghostface
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Halloween si avvicina e anche le celebrità stanno iniziando a prepararsi, decorando le proprie abitazioni, acquistando dolciumi e preparando dei costumi adatti alla notte più spaventosa dell'anno. È il caso di Bastian Muller (40 anni), che in una recente Storia Instagram di Ilary Blasi (45 anni) si è mostrato con l'iconica maschera dell'assassino della serie cinematografica Scream a coprirgli il volto. Un travestimento senz'altro semplice e poco dispendioso, che però lascia intendere quanto lo spirito di Halloween stia iniziando a farsi sentire.
Uscendo dai confini della Penisola, anche a livello internazionale vari Vip hanno iniziato a dare sfogo alla propria creatività in vista del 31 ottobre. Il 20 ottobre Kim Kardashian (46 anni) ha sorpreso i propri follower svelando un look diverso dal solito e ispirato a quello della figlia tredicenne North West, il cui vestiario si avvicina molto all'ambiente punk/alternativo.
Capelli azzurri, borchie, trucco marcato e una collana con un teschio glitterato sono alcuni dei dettagli che balzano all'occhio guardando le foto dell'influencer vestita come la piccola ribelle di famiglia. Di sicuro North non rientra tra i personaggi tipici dell'immaginario di Halloween, ma il travestimento ha comunque riscosso parecchi consensi tra i follower di Kim, che hanno trovato l'idea molto divertente e originale.
Tra gli appuntamenti che hanno già dato il via alle celebrazioni c'è quello organizzato da Victoria Justice (33 anni) il 13 ottobre a Los Angeles. L'attrice ha ospitato al Say Yes una festa chiamata Love Zombie: The Resurrection, uno dei primi eventi di Halloween del 2026. Per l'occasione, Justice ha scelto un travestimento da zombie, dando il via a una serata all'insegna delle atmosfere horror. Anche Lilly Singh (38 anni) ha partecipato alla festa con un costume da zombie, condividendo con la padrona di casa il tema della serata.
© Ufficio stampa | Fireworks, Derry Halloween, Foto: Derry Londonderry master.j
© Ufficio stampa | Fireworks, Derry Halloween, Foto: Derry Londonderry master.j