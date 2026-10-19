Disneyland Paris: Halloween con Topolino e i suoi amici

© Ufficio stampa | Disneyland Paris, Disneyland Park, Decorations
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A Disneyland Paris è tornata l’iconica stagione de Il Festival di Halloween Disney. Questo amatissimo appuntamento unisce i brividi di Halloween alla magia Disney offrendo un’esperienza unica da vivere in famiglia o tra amici. Questo autunno gli ospiti di tutte le età sono invitati a vivere ricordi indimenticabili insieme ai Cattivi Disney e ai Personaggi Disney, alcuni dei quali indossano abiti stagionali del tutto nuovi. L’imperdibile parata di Halloween, La Festa di Halloween di Topolino, fa il suo attesissimo ritorno nel cuore del Parco Disneyland, trasformato con straordinarie decorazioni di Halloween che si estendono da Main Street, U.S.A. fino alle porte del Castello della Bella Addormentata. I visitatori possono inoltre sperimentare attrazioni iconiche, dove suspense, mistero e avventura si fondono in un racconto immersivo. La stagione culmina il 31 ottobre, con un programma speciale che si prolungherà fino alle 23:00. Non mancheranno incontri esclusivi con i Personaggi Disney, uno spettacolo pirotecnico unico nel suo genere e la distribuzione di dolcetti a cura di M&M’S®, partner ufficiale della stagione di Halloween. Inoltre questa serata sarà l’unica occasione dell’anno in cui gli ospiti di tutte le età potranno visitare Disneyland Paris in costume.
Un'atmosfera incantata in tutto il Parco Disneyland - Main Street, U.S.A. è decorata con circa quaranta nuove zucche e 170 nuove candele a forma di Topolino e dei suoi amici e da ghirlande ispirate allo stile vittoriano. L’intera esperienza è resa ancora più magica da una colonna sonora originale e inedita mentre le proiezioni notturne regalano a Main Street, U.S.A. in un’atmosfera ancora più misteriosa. A Frontierland, nei dintorni di Casa de Coco – Restaurante de Familia si festeggia il “Día de los Muertos” con decorazioni di ispirazione messicana. Un’esperienza immersiva che si estende anche agli Hotel Disney dove gli ospiti scopriranno gioiose atmosfere autunnali ognuna ispirata alle storie Disney, Pixar e Marvel.
Incontri diabolicamente divertenti con i Cattivi Disney e i Personaggi Disney - Topolino e i suoi amici incontrano gli ospiti insieme agli iconici Cattivi Disney come Crudelia De Mon, Malefica, Jafar, la Regina di Cuori e il Dottor Facilier, l’indimenticabile Personaggio del film Disney Animation Studios “La Principessa e il Ranocchio”. Fanno il loro ritorno anche Jack Skeletron e Sally dal film “Nightmare Before Christmas” di Tim Burton.
Brividi in entrambi i Parchi Disney - Per gli amanti del brivido, a Disneyland Paris non mancano entusiasmanti attrazioni per grandi e piccini. Nel Parco Disneyland, “La Tanière du Dragon” e “Big Thunder Mountain” promettono una vera scarica di adrenalina tra scenografie spettacolari mentre Phantom Manor invita gli ospiti a esplorare un misterioso palazzo. A Disney Adventure World, gli ospiti più audaci si possono tuffare nel vuoto grazie all’ascensore di “The Twilight Zone Tower of Terror”.
La Festa di Halloween di Topolino, una parata spettacolare - Composta da quattro carri, La Festa di Halloween di Topolino è uno dei momenti clou della stagione al Parco Disneyland. Paperina apre la sfilata, seguita da numerosi Personaggi Disney, incluse apparizioni più rare come Clarabella e Orazio Cavezza. Circondati da zucche, lanterne e balle di fieno, i carri sfilano al ritmo di una colonna sonora festiva. Il gran finale vede protagonista Topolino a bordo del Mickey’s Manor of Illusions, dove illusioni magiche e cambi d’abito fulminei regalano alla parata una conclusione spettacolare.
Dolcetti deliziosi e souvenir irresistibili - Lo spirito di Halloween conquista anche i piatti e i negozi di tutta la Destinazione. Gli amanti del buon cibo possono lasciarsi tentare da nuove creazioni ispirate ai Simpatici Malandrini e ai Cattivi Disney, come il “Devilish Brookie” al Market House Deli o la “Ursula’s Curse Cake” al Victoria’s Home-Style Restaurant. Una collezione esclusiva nei colori della stagione offre inoltre una gamma di souvenir, tra cui il peluche a tracolla Pumpkin Mickey, perfetto per mantenere viva la magia di Halloween anche dopo la visita.
LE NOVITÀ PIÙ IMPORTANTI DELLA STAGIONE 2026
- Topolino e i suoi amici in abiti di Halloween in stile vittoriano -All’ingresso del Parco Disneyland, gli ospiti sono accolti da Topolino nei panni di un mistico conte e Minnie in quelli di una piccola strega, prima di incontrare Paperino nei panni di un adorabile vampiro e Paperina in quelli di un’affascinante dama pipistrello. Vestiti con i loro nuovi abiti, tutti e quattro indossano una spilla coordinata a forma di pipistrello, impreziosita da un diamante il cui colore varia in base a ciascun Personaggio.
- Nuove decorazioni spaventosamente divertenti a Main Street, U.S.A. - Al loro arrivo, gli ospiti scoprono presso la stazione di Main Street, U.S.A.® quattro nuove vetrate in stile Art Déco che ritraggono Malefica e Ursula, circondate da candele consumate, striscioni e zucche, in cui Topolino è raffigurato con un ghigno malefico. A Town Square, i giardini sono decorati con zucche intagliate a forma di Topolino e Minnie, arricchite da dettagli dorati ispirati all’estetica vittoriana, insieme a candele a forma di Paperino e Pippo. Lungo tutta Main Street, U.S.A., nuovi striscioni rivelano le sagome dei Cattivi Disney in stile teatro delle ombre. Questa passeggiata si conclude al Royal Castle Stage, dove decorazioni del tutto inedite come i cancelli del Castello della Bella Addormentata nel Bosco invasi da spine, corvi ed emblemi ispirati ai Cattivi Disney avvolgono gli ospiti in un’atmosfera misteriosa.
-The Unlucky Nugget Saloon più stregato che mai - A Frontierland, “The Lucky Nugget Saloon” si è trasformato di nuovo in The Unlucky Nugget Saloon, ispirato al mondo di Phantom Manor. Il ristorante invita gli amanti del buon cibo a rivivere il luogo del ricevimento di nozze di Melanie Ravenswood che non fu mai celebrato. Al piano terra, l’ambientazione mischia decorazioni, musica, effetti di luce ed effetti speciali per un’esperienza tanto intrigante quanto deliziosa. Novità di quest’anno, l’esperienza si estende anche al piano superiore, completamente reinventato con nuovi elementi decorativi e opere d’arte ispirate agli iconici ritratti dell’attrazione. L’intera esperienza è completata da un menù reinventato, offrendo un’atmosfera più enigmatica e immersiva che mai.
PHOTO LOCATION PER SPAVENTOSI SELFIE - Con o senza i Cattivi Disney al proprio fianco, gli ospiti più audaci possono mettersi in posa per una foto davanti a un set di rovine stregate allestito davanti alle porte del Castello della Bella Addormentata nel Bosco. Oppure, con il peluche a tracolla Mickey Pumpkin e la spirit jersey della collezione Villains, basta dirigersi verso Skull Rock su Adventure Isle per scattare foto iconiche. Al Casey Corner Gazebo di Main Street, U.S.A., Stitch pronto a scattare strepitose foto ricordo fa divertire tutti con il suo costume da vampiro. Di prima mattina, all’ingresso del Parco Disneyland, famiglie e amici possono scattare foto davanti alle vetrate Art Déco della stazione di Main Street, U.S.A. raffiguranti i Cattivi Disney. I più fortunati potrebbero persino salutare Topolino e Minnie affacciati alla balconata. Lontano dal trambusto del Parco Disneyland, un angolo nascosto di Frontierland offre l’ambientazione perfetta per un selfie in un’atmosfera misteriosa.