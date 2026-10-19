Disneyland Paris: Halloween con Topolino e i suoi amici

LE NOVITÀ PIÙ IMPORTANTI DELLA STAGIONE 2026

- Topolino e i suoi amici in abiti di Halloween in stile vittoriano -All’ingresso del Parco Disneyland, gli ospiti sono accolti da Topolino nei panni di un mistico conte e Minnie in quelli di una piccola strega, prima di incontrare Paperino nei panni di un adorabile vampiro e Paperina in quelli di un’affascinante dama pipistrello. Vestiti con i loro nuovi abiti, tutti e quattro indossano una spilla coordinata a forma di pipistrello, impreziosita da un diamante il cui colore varia in base a ciascun Personaggio.

- Nuove decorazioni spaventosamente divertenti a Main Street, U.S.A. - Al loro arrivo, gli ospiti scoprono presso la stazione di Main Street, U.S.A.® quattro nuove vetrate in stile Art Déco che ritraggono Malefica e Ursula, circondate da candele consumate, striscioni e zucche, in cui Topolino è raffigurato con un ghigno malefico. A Town Square, i giardini sono decorati con zucche intagliate a forma di Topolino e Minnie, arricchite da dettagli dorati ispirati all’estetica vittoriana, insieme a candele a forma di Paperino e Pippo. Lungo tutta Main Street, U.S.A., nuovi striscioni rivelano le sagome dei Cattivi Disney in stile teatro delle ombre. Questa passeggiata si conclude al Royal Castle Stage, dove decorazioni del tutto inedite come i cancelli del Castello della Bella Addormentata nel Bosco invasi da spine, corvi ed emblemi ispirati ai Cattivi Disney avvolgono gli ospiti in un’atmosfera misteriosa.

-The Unlucky Nugget Saloon più stregato che mai - A Frontierland, “The Lucky Nugget Saloon” si è trasformato di nuovo in The Unlucky Nugget Saloon, ispirato al mondo di Phantom Manor. Il ristorante invita gli amanti del buon cibo a rivivere il luogo del ricevimento di nozze di Melanie Ravenswood che non fu mai celebrato. Al piano terra, l’ambientazione mischia decorazioni, musica, effetti di luce ed effetti speciali per un’esperienza tanto intrigante quanto deliziosa. Novità di quest’anno, l’esperienza si estende anche al piano superiore, completamente reinventato con nuovi elementi decorativi e opere d’arte ispirate agli iconici ritratti dell’attrazione. L’intera esperienza è completata da un menù reinventato, offrendo un’atmosfera più enigmatica e immersiva che mai.