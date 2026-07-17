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Supereroi a cena, Haaland accetta l'invito di Spiderman: "Tom Holland dimmi solo il posto!"

L'attore aveva raccontato allo show di Jimmy Fallon di essere stato ignorato dal calciatore norvegese, che poi si è scusato su Instagram

17 Lug 2026 - 15:33
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© Instagram | Erling Haaland 
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A volte basta un commento su Instagram per chiudere una storia che, raccontata in diretta tv, aveva già fatto il giro del mondo. Erling Haaland ha finalmente risposto a Tom Holland, accettando con settimane di ritardo l'invito a cena che l'attore gli aveva rivolto dopo essersi incrociati al Gran Premio di Monaco lo scorso giugno. Un siparietto nato quasi per gioco e diventato, tra un messaggio ignorato e una battuta in tv, uno dei retroscena più divertenti dell'estate sportiva.

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Il racconto di Tom Holland da Jimmy Fallon

 Tutto era iniziato il 13 luglio, quando l'attore, ospite del Tonight Show di Jimmy Fallon, aveva ammesso candidamente di aver scritto un messaggio privato ad Haaland dopo averlo notato in una suite vip durante la gara di Formula 1: "Stavo guardando correre Lewis Hamilton e poi ho visto Erling, così ho pensato di provare a mandargli un messaggio", ha svelato l'attore.

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Alla richiesta di conferma da parte del conduttore, Holland aveva risposto senza troppi giri di parole: "Sì, è successo davvero. E ti dico una cosa: è proprio quel tipo di esperienza che ti insegna l'umiltà. Nessuna risposta, nessuna scusa, solo silenzio", aveva raccontato divertito l'attore, quasi rassegnato all'idea di non ricevere mai un riscontro dal centravanti norvegese.

La risposta social di Haaland

 A colmare quel silenzio ci ha pensato lo stesso Haaland, che mercoledì scorso ha commentato la clip dell'intervista pubblicata sui social, scrivendo semplicemente: "Invito a cena accettato. Un po' in ritardo, dimmi solo il posto!".

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Un finale a sorpresa per una vicenda che si inserisce in un'estate già intensa per l'attaccante, protagonista assoluto del cammino della Norvegia ai Mondiali, diventata il vero fenomeno mediatico del torneo tra parrucche ispirate a lui, borse di lusso e un procione imbalsamato portato come souvenir.

Archiviato il Mondiale, Haaland si gode ora qualche giorno di relax in Italia, a Taormina, insieme alla fidanzata Isabel Haugseng Johansen, tra iniziative promozionali e momenti di puro riposo lontano dai campi da gioco.

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