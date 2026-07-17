Tutto era iniziato il 13 luglio, quando l'attore, ospite del Tonight Show di Jimmy Fallon, aveva ammesso candidamente di aver scritto un messaggio privato ad Haaland dopo averlo notato in una suite vip durante la gara di Formula 1: "Stavo guardando correre Lewis Hamilton e poi ho visto Erling, così ho pensato di provare a mandargli un messaggio", ha svelato l'attore.