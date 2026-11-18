"Tutto per me". Bastano tre parole di Aurora Ramazzotti, lasciate sotto un carosello di Instagram, per capire quanto le sia piaciuta la sorpresa del marito. Goffredo Cerza ha messo in fila le proprie fotografie dal 2012 a oggi, un viaggio a ritroso nel tempo in cui il ragazzo di allora e l'uomo di adesso finiscono uno accanto all'altro. Il risultato ha subito incuriosito i follower, e non solo loro.
Da adolescente a trentenne: il fisico di Goffredo Cerza prima e dopo
Il confronto più evidente è quello tra l'immagine di quando aveva 16 anni e gli scatti recenti. Oggi ne ha 30, e la differenza salta all'occhio: la corporatura è sempre stata snella e sportiva, ma i muscoli sono cresciuti parecchio, effetto di anni di allenamento costante in palestra.
La didascalia è tutta nel suo stile, tra autoironia e un pizzico di soddisfazione. "17 anni, mille fasi, praticamente sempre lo stesso specchio", scrive, per poi elencare le tappe della vita: "Peak universitario, lockdown, paternità e qualche crisi esistenziale". Chiude con una battuta, "Alla fine direi che ci difendiamo ancora", e con un invito che suona come un motto: "Aura farming since 2009. Non mollate mai".
La risposta di Aurora Ramazzotti e il dettaglio sui capelli
Tra i commenti, il più notato è proprio quello della moglie, sposata lo scorso luglio e figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. La conduttrice e content creator ha risposto con poche parole d'amore, un modo affettuoso per dire quanto sia innamorata e quanto apprezzi l'impegno del compagno.
In una delle foto più recenti, Goffredo Cerza aggiunge una nota: "Meno capelli, nessun filtro, no AI". Una battuta, certo, ma anche un modo per prevenire qualsiasi sospetto. Quel "meno capelli" riporta a gennaio 2024, quando aveva raccontato apertamente sui social il proprio trapianto: nelle immagini di allora, scattate nella clinica frequentata da Cristiano Ronaldo, il cuoio capelluto portava ancora i segni dell'intervento.
Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza in luna di miele alle Maldive
© Instagram | Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza
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