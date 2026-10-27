Giulia Stabile ritrova l'amore? Spunta il nome di Kalifa Burton

Dopo la rottura con il cantautore Sangiovanni, Giulia Stabile, 24 anni, potrebbe aver iniziato una nuova relazione. Il condizionale è d'obbligo, perché per il momento di conferme ufficiali non ce ne sono, tuttavia gli indizi non mancano. Nel corso di una recente puntata di Verissimo, la danzatrice ha risposto ad alcune domande sulla sua vita sentimentale, confermando che qualcosa si sta muovendo: "Amore è una parola enorme, ma lo sto scoprendo. Sono contenta". Un'affermazione che assume un peso ancora maggiore in seguito alla recente pubblicazione sui social di una foto nella quale è apparsa al fianco del ballerino britannico Kalifa Burton (25 anni) durante una festa organizzata a Londra in occasione della serata del Pallone d'Oro 2026.