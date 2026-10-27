Giulia Stabile ritrova l'amore? Spunta il nome di Kalifa Burton

Dopo la rottura con il cantautore Sangiovanni, Giulia Stabile, 24 anni, potrebbe aver iniziato una nuova relazione. Il condizionale è d'obbligo, perché per il momento di conferme ufficiali non ce ne sono, tuttavia gli indizi non mancano. Nel corso di una recente puntata di Verissimo, la danzatrice ha risposto ad alcune domande sulla sua vita sentimentale, confermando che qualcosa si sta muovendo: "Amore è una parola enorme, ma lo sto scoprendo. Sono contenta". Un'affermazione che assume un peso ancora maggiore in seguito alla recente pubblicazione sui social di una foto nella quale è apparsa al fianco del ballerino britannico Kalifa Burton (25 anni) durante una festa organizzata a Londra in occasione della serata del Pallone d'Oro 2026.
L'incontro nel 2025
È ormai da un paio di anni che Giulia Stabile considera la capitale britannica la sua nuova casa. Si è trasferita lì per portare avanti i suoi studi nella danza e vivere nuove esperienze professionali. È proprio durante una di quest'ultime che, nel 2025, ha conosciuto Kalifa Burton, che oltre a fare il ballerino lavora anche come attore.
Kalifa Burton, chi è il ballerino e attore britannico
Dalla danza urban al cinema, passando per i musical teatrali: Kalifa Burton ha sviluppato un percorso professionale che spazia tra diverse forme di spettacolo. Nato il 24 luglio 2001, il performer britannico vive a Londra, dove lavora come ballerino, attore, insegnante e coreografo. La danza resta il fulcro della sua attività, ma nel corso degli anni ha avuto modo di mettersi alla prova anche davanti alla macchina da presa e sui palcoscenici teatrali.
La formazione di Burton comprende diversi stili, dalla danza hip hop a quella urban e contemporanea. Le sue capacità gli hanno permesso di affiancare al lavoro da ballerino anche esperienze nel mondo della recitazione.
I musical teatrali Bugsy Malone e Greatest Days
Il percorso artistico di Kalifa Burton comprende anche diverse esperienze a teatro. Tra le produzioni a cui ha lavorato figura Bugsy Malone, musical che si aggiunge alle tappe della sua formazione professionale nel mondo dello spettacolo. Burton ha inoltre preso parte a Greatest Days, musical costruito sulle canzoni dei Take That. Nello spettacolo interpretava uno dei componenti della boyband immaginaria attorno alla quale si sviluppa la storia.
Il lavoro con Kadence UK, il collettivo fondato dal fratello Koby
Nonostante le esperienze maturate tra cinema e teatro musicale, la danza rimane il centro dell'attività di Burton. Una parte importante del suo lavoro è legata a Kadence UK, collettivo londinese fondato dal fratello Koby, con cui collabora in diversi ruoli: oltre a esibirsi come ballerino, lavora infatti anche come coreografo e insegnante. Il collettivo rappresenta anche un punto di riferimento per Giulia Stabile, che ne fa parte da qualche mese. Dopo il trasferimento a Londra, la ballerina sembra essere stata accolta positivamente dagli altri membri del gruppo, trovando così un nuovo contesto in cui proseguire il proprio percorso artistico.