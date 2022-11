Giulia Salemi a Montecitorio: "No alla violenza contro le donne"

L'influencer ha condiviso su Instagram il video del suo intervento, in cui invita la platea a "non voltarsi dall'altra parte" difronte a quello che sta succedendo prima di tutto in Iran, ma in generale alla popolazione femminile di tutto il mondo.

L'impegno nel sociale



Instagram

Giulia Salemi sceglie un look elegante e formale: indossa un tailleur pantalone beige e camicia bianca per rivolgersi alla platea istituzionale. "Nel mio piccolo cerco di mettere la mia 'influenza' in qualcosa di socialmente utile", spiega l'influencer all'inizio del suo intervento, ricordando di aver recentemente consegnato tre macchinari al reparto di terapia intensiva dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù, di aver promosso raccolte fondi, di aver donato (con la fondazione Francesca Rava) un ecografo a un chirurgo ucraino e di aver aiutato la famiglia di Luana D'Orazio.



La lotta delle donne iraniane

"In questi mesi mi sono esposta per tenere alta l'attenzione sulla violenza e sulla durissima repressione che le donne in Iran stanno subendo", spiega Giulia Salemi, e ricorda anche il suo intervento a tal proposito in una puntata de "Le Iene", quando parlando in farsi ha espresso il suo sostegno. "Quello che stiamo facendo qui, oggi è tenere accesa una luce sulla data del 25 novembre per ricordare che esiste la violenza sulle donne e che questa violenza va combattuta non solo in questa giornata ma nella vita di tutti i giorni".

L'appello di Giulia Salemi

Giulia Salemi a Montecitorio lancia il suo appello: "Vi prego ora, con tutto il cuore, di non dimenticare quello che sta succedendo in Iran perché lì le donne subiscono da tantissimi anni, ogni giorno, una violenza inaudita e oggi più che mai hanno bisogno d'aiuto". Ha la voce rotta dall'emozione mentre ricorda che: "La violenza contro le donne è probabilmente la più vergognosa violazione dei diritti umani e probabilmente la più pervasiva, non conosce confini geografici, culturali o economici". E conclude: "Finché continuerà non potremo affermare di portare avanti un vero progresso di uguaglianza, sviluppo e pace".



L'orgoglio social

Giulia Salemi condivide con i follower il suo orgoglio, la sua gioia e la sua emozione per l'intervento a Montecitorio. Pubblicando il video del discorso scrive: "Oggi ho fatto un'esperienza unica che porterò con me per sempre. Ho parlato all’interno della Camera dei Deputati alla presenza del Presidente Fontana e di molte parlamentari di tutti i colori politici. Una platea istituzionale che mi ha dato la possibilità di esporre un pensiero su un tema che mi sta particolarmente a cuore come quello sulla violenza contro le donne. La mia voce forse sarà una goccia nel deserto ma preferisco iniziare a parlare piuttosto che tacere e vedere la violenza sulle donne dietro l’angolo".