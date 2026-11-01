Quando si ha un figlio o una figlia, le prime volte indimenticabili sono numerose: la prima parola, il primo sorriso, il primo tentativo di camminare, il primo viaggio in macchina. Nel corso del primo anno di vita di Priscilla, Giulia De Lellis ha vissuto alcuni di questi momenti speciali, tuttavia ce ne sono ancora molti altri che la attendono lungo il cammino. Nella giornata di sabato 31 ottobre, l'influencer ha vissuto l'emozione di vedere per la prima volta la bambina dondolarsi su un'altalena.