Attimi di gioia

Giulia De Lellis si emoziona per la prima volta di Priscilla sull'altalena: "Ho pianto per tutto"

L'influencer ha condiviso il momento con i propri follower pubblicando delle fotografie molto tenere nelle Storie

01 Nov 2026 - 13:56
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© Instagram

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Quando si ha un figlio o una figlia, le prime volte indimenticabili sono numerose: la prima parola, il primo sorriso, il primo tentativo di camminare, il primo viaggio in macchina. Nel corso del primo anno di vita di Priscilla, Giulia De Lellis ha vissuto alcuni di questi momenti speciali, tuttavia ce ne sono ancora molti altri che la attendono lungo il cammino. Nella giornata di sabato 31 ottobre, l'influencer ha vissuto l'emozione di vedere per la prima volta la bambina dondolarsi su un'altalena.

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La prima volta di Priscilla

 De Lellis ha documentato il momento pubblicando alcune Storie su Instagram. La prima riguarda un piccolo raduno di genitori e figli piccoli all'interno di un parco giochi. "La nostra colazione è diventata un kids club", ha scritto l'influencer, lasciando intendere che il piccolo cambio di piani non le è dispiaciuto affatto.

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Le due storie successive sono le più emozionanti: in una De Lellis dondola sull'altalena tenendo la bambina in grembo ("Il mio cuore fuori dal petto"), nella seconda è la piccola Priscilla a stare sulla giostra senza la madre. "Prima volta da sola. E io ho pianto per tutto", si legge nella piccola didascalia che accompagna la tenera foto. A chiudere la carrellata c'è una foto scattata alcune ore dopo, durante una festa in famiglia, nella quale la bambina si trova su un piccolo passeggino: "Lei è la bambolina della casa".

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Il compleanno della bambina

 Priscilla ha compiuto il suo primo anno di vita lo scorso 7 ottobre. Per l'occasione, De Lellis aveva postato sui social vari contenuti legati alle ore precedenti al parto, oltre a una torta a forma di cuore decorata con il numero uno, preparata apposta dall'influencer per celebrare l'evento.

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Parlando dei dodici mesi passati insieme alla figlia, la celebrità del web aveva parlato di un viaggio "dalla potenza indescrivibile", capace di cambiare del tutto la sua quotidianità. "Non ricordo più la mia vita senza di lei", aveva aggiunto.

Le figlie di Benji e Giulia De Lellis condividono il compleanno: le foto

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© Instagram | La torta dedicata a Priscilla
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