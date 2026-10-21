Giulia De Lellis dice addio al filler: "Ho sciolto le labbra"

Le figlie di Benji e Giulia De Lellis condividono il compleanno: le foto
© Instagram | La torta dedicata a Priscilla
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Le labbra di Giulia De Lellis prima e dopo la ialuronidasi © Instagram
Dopo circa dodici anni di ritocchi, Giulia De Lellis ha scelto di tornare a un aspetto più naturale, dicendo addio al filler che aveva reso le sue labbra più voluminose. L'influencer e imprenditrice, oggi trentenne, ha raccontato la decisione nelle Storie di Instagram, spiegando le ragioni del trattamento e condividendo la propria soddisfazione per il risultato. Ai follower ha poi rivolto un consiglio, invitandoli a informarsi sulla possibilità di ridurre gli effetti dei ritocchi estetici quando il risultato appare eccessivo.
Come ha spiegato ai suoi fan, Giulia De Lellis ha iniziato a sottoporsi a trattamenti alle labbra appena compiuti 18 anni. "Da quando ho fatto 18 anni, proprio appena sono diventata maggiorenne, sono andata a rifarmi le labbra", ha raccontato, precisando che per molti anni è tornata a ritoccarle con una frequenza annuale. In questo modo, le sue labbra sono diventate più carnose rispetto alla loro forma naturale. La decisione di interrompere i trattamenti risale a circa due o tre anni fa. Anche senza ulteriori iniezioni, tuttavia, l'influencer aveva notato che l'acido ialuronico non scompariva completamente e tendeva a spostarsi. Per questo motivo, da tempo pensava di ricorrere alla ialuronidasi, una procedura che permette di degradare la sostanza utilizzata per il filler.
Per tornare a una forma delle labbra più vicina a quella originaria, De Lellis ha scelto di sottoporsi alla ialuronidasi. "Per chi non lo sapesse, è un enzima che va proprio a degradare l'acido ialuronico e a riportare, in un certo senso, le nostre labbra, dove mettiamo il filler, a come erano all'inizio", ha spiegato nelle sue Storie. Il trattamento consiste nell'iniettare un enzima specifico, capace di rompere i legami dell'acido ialuronico e favorirne la degradazione e il riassorbimento. L'obiettivo, in questo caso, è ridurre l'effetto del filler e recuperare un aspetto più naturale. Giulia si è detta soddisfatta della scelta: "Devo dire che sono molto soddisfatta, mi piacciono proprio di più".
Nel raccontare la propria esperienza, l'influencer ha anche condiviso una riflessione sulla diffusione di labbra molto voluminose. "Ultimamente, non so se perché disturbavano me per prima su me stessa le labbra così grandi, ma le inizio a vedere su tutti i ragazzi, con queste labbra giganti, filler sbordato, troppo pesante", ha osservato.
Da qui l'invito a valutare con attenzione i risultati dei trattamenti estetici e a informarsi sulle possibilità per tornare a un effetto più naturale. "Esiste questo enzima che vi riporta la bocca, o quel che sia, adesso stiamo parlando di labbra, all'effetto originale, naturale. Informatevi", ha detto ai suoi follower. De Lellis non ha nascosto il proprio giudizio sui risultati che considera eccessivi: "Secondo me tutte queste bocche hanno fatto un po' di pasticci, si sta un po' esagerando, trovo horror". Un messaggio con cui ha spiegato perché, dopo anni di filler, abbia deciso di cambiare strada e rinunciare al volume che aveva caratterizzato il suo aspetto.
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