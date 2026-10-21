Giulia De Lellis dice addio al filler: "Ho sciolto le labbra"

Da qui l'invito a valutare con attenzione i risultati dei trattamenti estetici e a informarsi sulle possibilità per tornare a un effetto più naturale. "Esiste questo enzima che vi riporta la bocca, o quel che sia, adesso stiamo parlando di labbra, all'effetto originale, naturale. Informatevi", ha detto ai suoi follower. De Lellis non ha nascosto il proprio giudizio sui risultati che considera eccessivi: "Secondo me tutte queste bocche hanno fatto un po' di pasticci, si sta un po' esagerando, trovo horror". Un messaggio con cui ha spiegato perché, dopo anni di filler, abbia deciso di cambiare strada e rinunciare al volume che aveva caratterizzato il suo aspetto.