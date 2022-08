Giorgio Mastrota si sposa, il sì in un agriturismo in Valtellina a settembre

Trent’anni dopo il primo sì con Natalia Estrada, showgirl spagnola da cui ha avuto la primogenita, Natalia Junior, il conduttore 58enne sposerà Floribeth Gutierrez, sua compagna dal 2011. La ex modella sudamericana lo ha reso padre di Matilde, 9 anni, e Leonardo, 5. Il sì in un agriturismo tra i monti a settembre.

“Ci sposeremo a Bormio, il paesino in provincia di Sondrio dove ci siamo trasferiti - ha detto Giorgio Mastrota - Sarà con rito civile. Dopo la cerimonia andremo a festeggiare in un agriturismo, con un menu tipico valtellinese, a cominciare dai pizzoccheri, un tipo di pasta. Faremo qualcosa di intimo, io e Flo non abbiamo più i genitori, quindi inviteremo solo i parenti e gli amici più stretti”. Invitati alle nozze oltre agli amici anche le autorità del luogo, per un totale di un centinaio di ospiti.



“Sarà una festa tranquilla, nell’agriturismo valtellinese di un nostro amico. Insomma, festeggeremo il matrimonio in alta quota”, ha rivelato il “re delle televendite”. Alle nozze non parteciperà la sua ex Natalia Estrada. Ma ci sarà la figlia Natalia jr, che l’ha già reso nonno di Marlo e Sasha. Mastrota ha anche un figlio Federico, nato dalla relazione con Carolina Barbosa.