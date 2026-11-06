A 44 anni, l'ex velina aspetta il figlio dal marito Filippo Magnini. L'idea iniziale era quella di programmare il cesareo per il 5 marzo, giorno in cui è nata, nel 1982. Una coincidenza che "mi sarebbe anche piaciuta", ha raccontato lei stessa. A farle cambiare prospettiva, però, è stata Mia, la figlia di sei anni avuta con l'ex nuotatore.