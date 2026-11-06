© Instagram @giopalmas82
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A volte basta una frase pronunciata da una bambina per rimettere in discussione un progetto che sembrava già speciale. Lo sa bene Giorgia Palmas, che si prepara ad accogliere il terzo figlio e, rispondendo alle curiosità dei follower su Instagram, ha svelato un retroscena sulla data del parto. Il piccolo, il primo maschietto della famiglia, arriverà a marzo 2027: proprio nel mese in cui la showgirl festeggia il compleanno.
A 44 anni, l'ex velina aspetta il figlio dal marito Filippo Magnini. L'idea iniziale era quella di programmare il cesareo per il 5 marzo, giorno in cui è nata, nel 1982. Una coincidenza che "mi sarebbe anche piaciuta", ha raccontato lei stessa. A farle cambiare prospettiva, però, è stata Mia, la figlia di sei anni avuta con l'ex nuotatore.
La piccola ha espresso un desiderio semplice, ma molto chiaro: ciascun membro della famiglia dovrebbe poter contare su una giornata tutta sua, senza dover condividere i festeggiamenti con qualcun altro. "Secondo lei, ognuno deve avere il suo giorno", ha spiegato Palmas, ammettendo di aver apprezzato molto quelle parole.
La nascita avverrà con un parto cesareo programmato e questo, naturalmente, lascia aperta la possibilità di concordare il giorno dell'intervento, sempre nel rispetto delle indicazioni mediche. Per Giorgia, dunque, il 5 marzo non è più la prima scelta. "Mi è piaciuto molto il ragionamento di Mia", ha confidato, mostrando di voler tenere in considerazione il punto di vista della figlia.
Per Giorgia Palmas è la terza gravidanza, che le regalerà il primo figlio maschio dopo due bambine. La più grande, Sofia, che ha ormai diciott'anni, è nata dal precedente legame con l'ex calciatore Davide Bombardini. Mia è stata invece la prima nata dall'unione con l'ex nuotatore Magnini. Con la nascita del piccolo, la coppia avrà due figli in comune, mentre Sofia e Mia si preparano ad accogliere per la prima volta un fratellino.