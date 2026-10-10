A rendere il momento ancora più divertente è lo scambio di battute con Filippo Magnini, ex campione di nuoto e grande appassionato di attività fisica. Giorgia scherza sulla sua poca voglia di allenarsi proprio adesso, mentre il marito le ricorda quanto sia importante continuare a muoversi, naturalmente nei limiti consentiti dalla gravidanza. La showgirl ammette che l'entusiasmo non è proprio alle stelle, ma riconosce l'importanza della questione. Magnini interviene precisando che, più che parlare genericamente di sport, si tratta soprattutto di fare movimento. La Palmas conclude il siparietto, sottolineando con ironia che l’obiettivo sarà soprattutto quello di mantenersi attiva.