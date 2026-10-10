Giorgia Palmas incinta, il pancione nelle foto di famiglia con Filippo Magnini e le figlie
© Instagram @giopalmas82
© Instagram @giopalmas82
Giorgia Palmas non nasconde la felicità per la nuova gravidanza e condivide con i follower scatti in cui il pancione, ormai sempre più evidente, diventa protagonista. Su Instagram l'ex velina annuncia di essere in partenza per una visita medica, accompagnata dal marito Filippo Magnini. Una frase che potrebbe far pensare a un appuntamento legato alla gestazione, ma che nasconde una sorpresa, perché l'appuntamento dal medico riguarda una visita per l'attività sportiva, come chiarisce lei stessa nel video.
© Instagram @giopalmas82
© Instagram @giopalmas82
A rendere il momento ancora più divertente è lo scambio di battute con Filippo Magnini, ex campione di nuoto e grande appassionato di attività fisica. Giorgia scherza sulla sua poca voglia di allenarsi proprio adesso, mentre il marito le ricorda quanto sia importante continuare a muoversi, naturalmente nei limiti consentiti dalla gravidanza. La showgirl ammette che l'entusiasmo non è proprio alle stelle, ma riconosce l'importanza della questione. Magnini interviene precisando che, più che parlare genericamente di sport, si tratta soprattutto di fare movimento. La Palmas conclude il siparietto, sottolineando con ironia che l’obiettivo sarà soprattutto quello di mantenersi attiva.
La notizia della nuova gravidanza è stata condivisa dalla coppia il 5 ottobre scorso. Per Giorgia si tratta di una nuova attesa dopo essere già diventata mamma di Sofia, oggi diciottenne, nata dalla precedente relazione con Davide Bombardini, e di Mia, di sei anni, avuta con Filippo Magnini.