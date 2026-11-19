Prima di avvicinarsi al cristianesimo, Lamborghini aveva esplorato altre strade per comprendere meglio se stessa e il mondo. Aveva iniziato a praticare yoga e meditazione, interessandosi anche alla filosofia buddista e alla metafisica. Esperienze che, tuttavia, non le avevano permesso di trovare le risposte che cercava. La svolta è arrivata nel corso del 2026, quando ha scoperto la fede in Gesù. Una dimensione completamente nuova per lei, che non pensava nemmeno di poter sperimentare. Nel descrivere ciò che prova, parla di un amore così intenso e puro da commuoverla ogni volta che ci ripensa. Non ha invece voluto raccontare nel dettaglio come sia avvenuto questo avvicinamento, preferendo custodire gli aspetti più intimi del proprio rapporto con la spiritualità.