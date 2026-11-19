Ginevra Lamborghini scopre la fede e cambia vita: "Prima ero cieca, ora vedo"
Erede della famiglia di costruttori d'auto, ha dichiarato di aver scoperto la fede in Gesù nel corso del 2026 dopo essere stata atea per anni e di avere radicalmente cambiato vita
Dalle esperienze televisive e dalla carriera musicale alla ricerca di una dimensione più riservata, lontana dalle serate mondane e sempre più legata alla spiritualità. Ginevra Lamborghini, 34 anni, racconta sui social il cambiamento che ha trasformato il suo modo di guardare alla vita: dopo un lungo periodo trascorso senza credere in Dio, quest'anno ha scoperto la fede in Gesù. Un passaggio che descrive come una rinascita personale e che l'ha portata a rivedere priorità, abitudini e prospettive. "Prima ero cieca, ora vedo", ha scritto presentando il racconto del proprio percorso, definendo questa scoperta "la cosa più bella che potesse accadermi".
Dall'ateismo alla scoperta della fede in Gesù
Per molto tempo la religione è rimasta estranea alla vita della secondogenita di Tonino Lamborghini. Nel suo racconto, Ginevra ricorda di aver guardato alla fede con scetticismo, considerandola una forma di illusione a cui si affidavano soprattutto le persone fragili, incapaci di confrontarsi con la realtà. Eppure, dietro quell'indifferenza, conviveva anche una certa ammirazione per chi riusciva a credere con convinzione. La difficoltà nel trovare un equilibrio affondava le radici anche in un'adolescenza complicata, caratterizzata da inquietudine, confusione e da quello che lei stessa definisce un costante impulso autodistruttivo. Per anni si è sentita smarrita, cercando una propria identità e una serenità che non corrispondevano necessariamente all'immagine trasmessa attraverso i social.
Yoga, meditazione e filosofia non bastavano
Prima di avvicinarsi al cristianesimo, Lamborghini aveva esplorato altre strade per comprendere meglio se stessa e il mondo. Aveva iniziato a praticare yoga e meditazione, interessandosi anche alla filosofia buddista e alla metafisica. Esperienze che, tuttavia, non le avevano permesso di trovare le risposte che cercava. La svolta è arrivata nel corso del 2026, quando ha scoperto la fede in Gesù. Una dimensione completamente nuova per lei, che non pensava nemmeno di poter sperimentare. Nel descrivere ciò che prova, parla di un amore così intenso e puro da commuoverla ogni volta che ci ripensa. Non ha invece voluto raccontare nel dettaglio come sia avvenuto questo avvicinamento, preferendo custodire gli aspetti più intimi del proprio rapporto con la spiritualità.
La Bibbia e una quotidianità lontana dalle serate mondane
La nuova consapevolezza ha avuto conseguenze concrete anche sulle abitudini di tutti i giorni. Le occasioni mondane e i red carpet, che avevano fatto parte della sua precedente esperienza pubblica, hanno lasciato spazio a una vita più tranquilla, dedicata alla riflessione. Tra le novità c'è la lettura della Bibbia: Ginevra ha raccontato di aver trascorso alcune notti immersa nelle Scritture, trovando in determinate parole significati che sentiva rivolti direttamente a lei.
La fede le avrebbe insegnato anche a rinunciare alla necessità di avere sempre il controllo sulle situazioni, affidandosi a qualcosa di più grande soprattutto nei momenti difficili. Questo non significa, ha precisato, che la vita sia diventata priva di ostacoli. La spiritualità non elimina la sofferenza, ma può aiutare ad affrontarla e a trovare la forza per andare avanti.
Nel suo messaggio, Lamborghini ha parlato anche dell'importanza di impegnarsi senza trattenersi, offrire qualcosa agli altri senza pretendere una ricompensa e imparare a perdonare. Il cuore, secondo la sua nuova visione, diventa uno strumento essenziale per comprendere anche ciò che sfugge alla logica.
Il messaggio a chi si sente smarrito
Oggi Ginevra dice di sentirsi accompagnata, salvata e benedetta dalla fede, pur riconoscendo di trovarsi soltanto all'inizio di un percorso personale. Proprio per questo ha voluto rivolgersi a chi sta attraversando un periodo di incertezza, invitando a non smettere di cercare e a lasciare spazio alla preghiera. Il suo augurio è che anche altre persone possano intraprendere un cammino spirituale e scoprire una presenza capace di offrire sostegno. Nel congedarsi dai lettori, ha espresso la convinzione che Dio stia già tendendo loro una mano, proprio come, a suo dire, è accaduto a lei.
Il lavoro nell'azienda di famiglia e le esperienze in televisione
Il cambiamento raccontato sui social segna una distanza significativa anche rispetto alle esperienze che avevano reso Ginevra Lamborghini conosciuta al grande pubblico. Figlia di Tonino Lamborghini e appartenente alla famiglia legata alla celebre casa automobilistica, in passato aveva cercato spazio nel mondo dello spettacolo, prima attraverso la musica e poi partecipando a programmi televisivi come il "Grande Fratello Vip". Una strada che, con il tempo, ha capito di non sentire più propria.
Dopo il diploma al Liceo linguistico internazionale Boldrini, aveva frequentato per un anno Scienze politiche all'Università di Milano, prima di rientrare a Bologna e dedicarsi all'attività dell'azienda di famiglia. Qui ha completato gli studi laureandosi in Marketing della moda e ha assunto il ruolo di direttrice creativa delle collezioni femminili del marchio Lamborghini, fino ad allora concentrato soprattutto sull'abbigliamento maschile.
Sui social tratta temi legati al benessere, alla longevità, al biohacking e alla bellezza naturale, mentre la musica rimane una parte della sua storia personale. Sul suo profilo Instagram si definisce musicista e in passato ha pubblicato diverse cover di brani di artiste come Billie Eilish e Nina Simone.
Il debutto discografico è arrivato il 24 settembre 2020 con il singolo "Scorzese". Due anni più tardi, nel settembre 2022, ha partecipato al Grande Fratello Vip, entrando per la prima volta nel reality show. Nel suo racconto più recente non ha invece fatto riferimenti alla sorella Elettra Lamborghini: le due, come Ginevra aveva già spiegato durante il programma, hanno interrotto i rapporti alcuni anni fa.