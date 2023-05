Ginevra Lamborghini e Jasmine Carrisi nel cast di "Beautiful" sul set romano.

Le due figlie "celebri", l'una del patron della prestigiosa casa automobilista e l'altra del cantante pugliese, saranno le guest star di una puntata della soap opera tra le più famose e longeve della storia della televisione. In occasione del traguardo delle 9000 puntate (la prima risale al 23 marzo 1987 sulla Cbs) la serie ha infatti scelto di nuovo l’Italia per ambientare sei dei suoi nuovi episodi. Ed è tra il Colosseo e Piazza Navona che le due giovani debuttanti italiane hanno girato in questi giorni insieme a Katherine Kelly Lang e all'intero cast, come mostrano gli scatti condivisi dall'ex gieffina e sorella di Elettra Lamborghini nelle sue storie Instagram.

Negli scatti Elettra posa proprio insieme a Brooke e la stessa Kelly Lang ha pubblicato le foto che la ritraggono mentre abbraccia la giovane neo attrice scrivendo: "So nice to meet you Ginevra Lamborghini", felice di averti incontrata.

I ruoli delle due italiane Le puntate sono state girate tra il 15 e il 17 maggio e saranno trasmesse negli Stati Uniti a fine giugno, mentre in Italia si potranno vedere solo dalla primavera 2024.

Stando alle indiscrezioni diffuse da The Hollywood Reporter la rampolla di casa Lamborghini ed ex concorrente del Grande Fratello Vip inerpreta il ruolo di una pr internazionale della Forrester Creation, che ha organizzato una sfilata per la nuova collezione proprio in Piazza Navona. Jasmine Carrisi invece avrebbe un piccolo ruolo come modella della stessa sfilata. Tra i protagonisti storici della soap coinvolti ci sono stati Ridge (Thorsten Kaye), Brooke (Katherine Kelly Lang), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), Carter (Lawrence Saint-Victor), Hope (Annika Noel), Liam (Scott Clifton) e Thomas (Mathiew Atkinson).

Jasmine Carrisi La prima figlia di Albano e di Loredana Lecciso, 22 anni ha già avuto qualche esperienza televisiva e cinematografica. Ha recitato in una piccola parte ne "La dama e l'ermellino", film del 2019 e ha partecipato come giudice a The Voice Senior mentre il suo debutto come cantante risale al 2020.

Ginevra Lamborghini Classe 1992, 30 anni, ha iniziato una carriera come direttrice creativa di tutte le collezioni donna del marchio Lamborghini, precedentemente dedicate esclusivamente all'universo maschile.

Nel 2020 ha pubblicato il suo primo singolo intitolato "Scorzese", e l'anno successivo, nel 2021, ha pubblicato il suo secondo singolo "Alibi". Nel 2022 sono arrivati altri due singoli intitolati "Amami Davvero" e "VENERE", mentre l'anno successivo il singolo "I See U", realizzato con Alessandro Basciano e Vincent Arena. Nello stesso anno è uscito anche il singolo "Equatore", realizzato insieme a DJ Matrix.

Dal 19 settembre al 3 ottobre 2022 ha partecipato come concorrente alla settima edizione del Grande Fratello VIP, in onda su Canale 5 con la regia di Alfonso Signorini.



"Beautiful" in Italia Dopo il lago di Como nel 1997, Venezia nel 1999, Portofino nel 2002, e la Puglia nel 2012, a distanza di oltre dieci anni, "Beautiful" è tornata, dopo 36 anni a Roma, e l’Italia si conferma il paese più amato dalla soap opera.