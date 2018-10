Jasmine Carrisi per la prima volta in tv: “I miei genitori non mi hanno mai fatto pesare la loro fama”

Una ragazza come tante altre, una 17enne che deve andare bene a scuola e tornare a casa entro e non oltre mezzanotte e mezza. Tutto normale, se non fosse che Jasmine Carrisi è la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. La storia d’amore tra i suoi genitori ha riempito pagine e pagine di cronaca rosa rendendo pubblici i dettagli della loro vita.



Jasmine però, confessa che tra le mura di casa non sono così diversi da tutte le altre famiglie: “Non mi hanno mai fatto pesare la loro fama, mi chiedono soprattutto di rispettare i patti che stringiamo l’uno con gli altri”. Tra i suoi fratelli e sorelle, in tutto cinque, la ragazza sembra avere un rapporto speciale con Cristel con cui in passato ha anche cantato.



Per lei, però, sembra che ad attenderla in futuro non ci sia una carriera da cantante: “Mi piacerebbe fare la pediatra, o comunque iniziare una professione che mi permetta di aiutare le persone”.