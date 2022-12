Ginevra Lamborghini contro Antonella Fiordelisi: "Con Antonino avrebbe ceduto" | Poi saluta Spinalbese: "Grazie..."

Serata di forti emozioni per Ginevra Lamborghini. La concorrente, ospite in questi giorni della Casa dopo al sua squalifica, ha avuto modo di approfondire la sua conoscenza con Antonino Spinalbese. Tuttavia, il suo rapporto con lui sarebbe stato a suo dire "insidiato" da Antonella Fiordelisi che, pur avendo una relazione con Edoardo Donnamaria, non avrebbe disdegnato avere un rapporto più intimo con l'hairstylist ed ex compagno di Belen Rodriguez.

"Sono sicura che ad Antonella sarebbe bastato un gesto di Antonino per cedere - è il parere di Ginevra - per questo avevo detto scappa ad Edoardo". Dalla sua parte ci sono anche Sofia Giaele e Oriana. Ovviamente contrariarata Antonella: "Sono false, l'unico argomento che hanno in comune sono io e Antonino - dice -. Se fossi stata in Ginevra avrei speso più tempo per stare con lui invece che parlare di me". Ginevra però taglia corto il discorso: "Non c'è modo di parlare, non parlo con chi mi aggredisce".

Subito dopo, Ginevra deve lasciare la Casa. Prima, però, non può non salutare il "suo" Antonino. I due, lasciati da soli da Alfonso Signorini si abbracciano a lungo e si dedicano parole dolci, frutto della loro convivenza: "Grazie per tutto - le dice Ginevra - so che farai il bravo..."