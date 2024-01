L’ex calciatore e la sua compagna postano la prima cartolina del nuovo anno e appaiono più innamorati che mai. Sono distesi sulla sabbia bianca in costume, lei indossa un triangolino nero che fatica a contenere un décolleté esplosivo e un tanga con i laccetti particolarmente sexy. Si avvinghiano mentre sui social impazzano i commenti… per lo più sulle forme hot di Noemi.

Tgcom24

Noemi e Totti, il primo scatto 2024 su Instagram Noemi Bocchi, 35 anni, e Francesco Totti, 47, si godono il 2024 in una splendida località balneare. La loro relazione è solida e felice, ma non amano esibirsi sui social. Solo per augurare buon anno ai loro sostenitori, lei ha pubblicato alcune foto della loro vacanza. Le immagini mostrano i panorami incantevoli, il clima festoso, i giochi pirotecnici: un diario di viaggio che racconta le emozioni di questi giorni all'insegna dell'amore. Fuochi d’artificio social per il bikini striminzito che Noemi Bocchi sfoggia il primo dell’anno. Francesco Totti stringe la sua bella e sorrise sornione in uno scatto ufficiale che viene pubblicato dalla coppia. Lo sportivo e la sua fidanzata sono volati al caldo per brindare e si sono fatti accompagnare dai figli di lei, avuti dal precedente matrimonio con Mario Caucci. Totti si scatena sulle moto d’acqua con i ragazzini, mentre lei sfodera le curve in posa mozzafiato con la bambina. Poi regalano un’immagine del gruppo vacanza sempre complici e sorridenti.

Leggi Anche Francesco Totti e Noemi Bocchi, cena a base di amore e baci



Totti era stato alle Maldive un Capodanno di qualche anno fa con Ilary Francesco Totti è già stato alle Maldive in passato. Una delle sue ultime vacanze in questo paradiso tropicale era stata per festeggiare il nuovo anno, insieme a Ilary Blasi e ai loro tre figli nel 2019. Ma da allora le cose sono cambiate molto. Ora i due non stanno più insieme, hanno preso strade diverse, ognuno con un nuovo partner. Ilary ha festeggiato San Silvestro al freddo, a 3000 metri di altezza sulle montagne svizzere insieme a Bastian Muller, la piccola Isabel Totti e un gruppo di amici tra cui Michelle Hunziker.

Leggi Anche Francesco Totti e Noemi Bocchi a New York con i figli



Totti e Blasi, le ultime news sul divorzio Prima di Natale è scoppiata l’ennesima bomba nella complicata separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. In attesa del divorzio in tribunale, la vicenda si arricchisce di colpi di scena. La Blasi ha raccontato in un docu-film, 'Unica', la sua versione dei fatti sulla fine del suo matrimonio con il padre dei suoi tre figli, Cristian, 18 anni, Chanel, 16, e Isabel, 7, accusandolo di averla tradita con Noemi Bocchi. La presentatrice ha raccontato di essersi recata sotto l'abitazione di Noemi a Roma Nord, dove insieme a una sua amica ha notato l'auto di Francesco parcheggiata davanti al palazzo dove viveva la sua presunta rivale in amore. Poi ha chiamato anche un investigatore privato venuto da Milano. Questi però non è riuscito a immortalare l’ex calciatore in compagnia di Noemi perché è stato individuato dalla sicurezza di Totti mentre lo pedinava per le vie di Roma. In un'intervista a Verissimo, la Blasi ha poi aggiunto: "A oggi penso che mi abbia tradita altre volte".