Ilary Blasi nel docufilm sulla sua separazione e con l'intervista a "Verissimo" ha provato a sganciare qualche bomba sul rapporto tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, ma loro replicano mostrando di non aver accusato il colpo. " Faccia e dica ciò che vuole" è stato il commento lapidario dell'ex numero 10 della Roma , che a cena con Noemi Bocchi sembra felice e sereno. I due si scambiano baci e tenerezze a favore di flash, quasi a voler sottolineare che nessuna ombra è passata sul loro orizzonte. Noemi ha scelto un look mozzafiato, con shorts, stivali alti e trench in pelle.

Con i genitori in guerra aperta, per i figli di Francesco Totti e Ilary Blasi non deve essere sempre facile. Il più grande, Cristian Totti, ha di recente festeggiato il suo 18esimo compleanno e ha avuto una doppia festa: prima un party esagerato con la mamma, la famiglia di lei e gli amici, poi un altro con papà, Noemi Bocchi e la parte paterna della famiglia. I ragazzi comunque sembrano avere un rapporto stupendo sia con Noemi che con Bastian Muller, il nuovo compagno della conduttrice.

Dove sono andati in vacanza Totti e Noemi?

Francesco Totti e Noemi Bocchi non si fanno mancare le vacanze di coppia. Dai safari in Africa alle corciere ai Caraibi (con figli al seguito), dalle scorribande a Los Angeles al relax alle terme in Toscana alle gite a Venezia, sembrano volersi godere ogni attimo di vita insieme. Proprio come fa Ilary Blasi con Bastian Muller, anche loro sempre in giro per il mondo. Tutte e due le nuove coppie pare che abbiano grandi progetti per il futuro: all'anulare sinistro di Ilary da qualche giorno brilla un diamante enorme, simbolo di intenzioni serie con Bastian. Francesco e Noemi invece pare che vogliano allargare la famiglia e che il loro sogno sia quello di avere presto un figlio insieme.