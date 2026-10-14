Francesca Sofia Novello ha compiuto 33 anni il 13 ottobre e ha scelto di celebrare la ricorrenza a Ibiza insieme a Valentino Rossi, suo compagno dal 2017 e padre delle loro due figlie, Giulietta, 4 anni, e Gabriella, che ha da poco festeggiato il primo compleanno. Per l'occasione, la coppia ha organizzato una breve trasferta all'insegna della riservatezza, condividendo i festeggiamenti con pochi amici e le persone più vicine.