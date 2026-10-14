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Francesca Sofia Novello compie 33 anni: la festa a Ibiza con Valentino Rossi

La serata è iniziata con una cena all'aperto, organizzata attorno a una lunga tavola. Poi i festeggiamenti sono proseguiti in un club storico dell'isola

14 Ott 2026 - 11:06
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© Instagram |  Il compleanno di Francesca Sofia Novello
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Francesca Sofia Novello ha compiuto 33 anni il 13 ottobre e ha scelto di celebrare la ricorrenza a Ibiza insieme a Valentino Rossi, suo compagno dal 2017 e padre delle loro due figlie, Giulietta, 4 anni, e Gabriella, che ha da poco festeggiato il primo compleanno. Per l'occasione, la coppia ha organizzato una breve trasferta all'insegna della riservatezza, condividendo i festeggiamenti con pochi amici e le persone più vicine.

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Il compleanno di Francesca Sofia Novello tra amici e dettagli speciali

 La serata è iniziata con una cena all'aperto, organizzata attorno a una lunga tavola preparata per gli invitati. Su ogni piatto era stato collocato un piccolo peperoncino rosso, un dettaglio scaramantico pensato come portafortuna.

Per la sua festa, Francesca ha scelto un mini abito argentato con il top senza spalline, lasciando i capelli sciolti e sfoggiando un sorriso radioso. Valentino Rossi, 47 anni, ha optato invece per un abbigliamento decisamente più informale, con polo e jeans. Il pilota ha però riservato alla compagna una sorpresa dal sapore romantico: un grande mazzo di rose rosse, con cui le ha fatto gli auguri in una serata dedicata a lei.

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I festeggiamenti in un club

 Dopo aver cenato insieme agli amici, il gruppo si è spostato in uno storico club di Ibiza conosciuto per la sua scena musicale underground. È qui che Francesca ha festeggiato l'arrivo dei suoi 33 anni spegnendo le candeline su una torta decorata con la scritta inglese "thirty-three". Tra musica, brindisi e balli, la serata è proseguita fino a quasi l'alba, trasformando il compleanno in un'occasione per trascorrere del tempo con gli affetti più cari.

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Ibiza, il luogo del cuore della coppia

 La festa si inserisce in una parentesi di vacanza che Valentino e Francesca avevano già iniziato nei giorni precedenti, tra uscite in barca, giornate al mare e tramonti condivisi con le figlie. Ibiza è da tempo una meta speciale per la coppia, che anche quest'anno ha scelto l'isola per ritagliarsi momenti lontano dagli impegni quotidiani. Il soggiorno, tuttavia, non significa per Rossi una pausa completa dal lavoro. Il nove volte campione del mondo è ancora impegnato nel GT World Challenge Europe, dove gareggia al volante della BMW M4 GT3 del Team WRT.

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In arrivo l'autobiografia di Valentino Rossi: spazio anche alla famiglia

 Nel frattempo cresce l'attesa per La mia storia, l'autobiografia di Valentino Rossi scritta insieme a Giorgio Terruzzi e annunciata in uscita per il 10 novembre. Nel libro, accanto ai successi sportivi e alle rivalità che hanno segnato la sua carriera, comprese quelle con Casey Stoner e Marc Márquez, ci sarà spazio anche per la vita privata del campione.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello al mare con le bimbe

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