La risposta di Novello non si è fatta attendere. La modella ha voluto mettere i puntini sulle "i", dimostrando una trasparenza non comune: "A parte il seno non ho mai ritoccato nulla… mi fa onore che pensiate questo. Il bello poi è che parlate senza neanche sapere i motivi del perché delle volte si interviene chirurgicamente… ma non sono affari vostri e non ho intenzione di spiegarvi, quindi siete liberi di pensare e dire quello che volete".