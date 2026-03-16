Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello al mare con le bimbe
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La compagna di Valentino Rossi interviene dopo le allusioni social di essersi sottoposta a troppi interventi chirurgici: "Nulla a parte il seno ma parlate pure, non ho intenzione di spiegarvi"
Quando una donna è spesso sotto i riflettori, può capitare che alcune persone puntino il dito verso presunti ritocchi estetici, soprattutto quando sono disponibili delle vecchie foto con le quali fare un confronto. È successo di recente a Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi e modella con oltre 600mila follower su Instagram. La 31enne ha condiviso nelle sue storie degli scatti nei quali aveva dieci anni in meno e qualcuno ha visto la mano del chirurgo nelle differenze tra il "prima" e il "dopo".
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Una follower ha accusato Novello di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica, evidenziando quanto fosse più bella al naturale. "Eri molto più bella, ora sei come tutte le altre, piena di chirurgia", ha scritto. "Questa ragazza non ha più nulla di naturale", ha dichiarato in un altro commento, lasciando intendere di aver notato notevoli cambiamenti. Un'altra follower ha fatto notare un possibile intervento al seno nel corso degli anni.
La risposta di Novello non si è fatta attendere. La modella ha voluto mettere i puntini sulle "i", dimostrando una trasparenza non comune: "A parte il seno non ho mai ritoccato nulla… mi fa onore che pensiate questo. Il bello poi è che parlate senza neanche sapere i motivi del perché delle volte si interviene chirurgicamente… ma non sono affari vostri e non ho intenzione di spiegarvi, quindi siete liberi di pensare e dire quello che volete".
Novello ha poi rivelato che non è la prima volta in cui nota dei commenti simili sotto ai suoi post. "In fondo va bene anche così: ognuno osserva con il proprio sguardo. Quello che mi dispiace, però, è quando il prendersi cura di sé – dedicare tempo alla propria pelle, scegliere con attenzione ciò che si mangia, allenarsi, coltivare il proprio benessere – viene interpretato automaticamente come essere rifatta. La cura di sé non è artificio, ma consapevolezza e rispetto verso il proprio corpo", ha sottolineato.
Nonostante gli occasionali diverbi sui social media, Novello sta attraversando un bel periodo, sia dal punto di vista professionale che privato. I post su Instagram parlano sia del suo lavoro come modella che della sua vita al fianco di Valentino Rossi e delle due figlie Gabriella e Giulietta. Quest'ultima ha da poco compiuto quattro anni e i genitori hanno celebrato l'evento con una bella festa a tema Paw Patrol, cartone animato particolarmente apprezzato dalla bambina.