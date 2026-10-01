© Instagram @vanessa_incontrada
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Dopo aver celebrato il matrimonio in Toscana, i due si godono l'isola tra passeggiate, mare e momenti con gli amici. "Basta 'na jurnata e sole", scrive la conduttrice sui social
Vanessa Incontrada e Rossano Laurini hanno scelto Capri per concedersi una pausa dopo le nozze, celebrate ormai una settimana fa in Toscana. Niente viaggio dall'altra parte del mondo per i due, che hanno preferito restare in Italia e godersi qualche giornata sull'isola tra passeggiate, mare e momenti passati con gli affetti più cari. A raccontare la vacanza è stata l'attrice 47enne, che su Instagram ha pubblicato un lungo carosello con gli scatti di queste giornate.
Nelle foto sull'isola i due passeggiano tra le vie del centro, con alcune buste dello shopping in mano. Laurini tiene Incontrada stretta a sé mentre camminano tra le vetrine, in un'immagine che restituisce tutta la complicità della coppia. Tra gli scatti più romantici del carosello ce n'è uno che ritrae l'attrice e l'imprenditore 56enne mentre si baciano in una delle stradine di Capri. Lui indossa una camicia chiara, lei un look comodo e informale.
Nel viaggio c'è spazio anche per gli amici. In una delle immagini Vanessa conduttrice osserva sorridente la macchina fotografica di un bambino, accanto a una sua amica. Una "luna di miele" quindi tutt'altro che solitaria, vissuta tra la compagnia delle persone più vicine e i momenti romantici con Rossano.
A riassumere l'atmosfera della vacanza è la didascalia scelta dall'attrice per accompagnare il carosello: "Basta 'na jurnata e sole". Poche parole, nello stesso stile essenziale già scelto per raccontare sui social il matrimonio. Una settimana prima, infatti, l'attrice e conduttrice aveva annunciato le nozze pubblicando una foto in bianco e nero accanto a Rossano.
Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si sono sposati il 23 settembre, dopo una relazione iniziata nel 2007 e attraversata anche da un periodo di separazione. La coppia si era poi ritrovata, fino alla decisione di celebrare le nozze. La stessa Incontrada aveva raccontato a Verissimo di aver vissuto quella distanza come un passaggio importante per riscoprire il rapporto, definendo Rossano il suo "migliore amico, amante e pilastro".
© Instagram | Vanessa Incontrada prova l'abito da sposa
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