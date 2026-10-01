Vanessa Incontrada e Rossano Laurini hanno scelto Capri per concedersi una pausa dopo le nozze, celebrate ormai una settimana fa in Toscana. Niente viaggio dall'altra parte del mondo per i due, che hanno preferito restare in Italia e godersi qualche giornata sull'isola tra passeggiate, mare e momenti passati con gli affetti più cari. A raccontare la vacanza è stata l'attrice 47enne, che su Instagram ha pubblicato un lungo carosello con gli scatti di queste giornate.