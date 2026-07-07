1 di 9
© Instagram | Vanessa Incontrada sul nuovo set
© Instagram | Vanessa Incontrada sul nuovo set
© Instagram | Vanessa Incontrada sul nuovo set

© Instagram | Vanessa Incontrada sul nuovo set

© Instagram | Vanessa Incontrada sul nuovo set

orvieto

Vanessa Incontrada, tra trucco e ciak: le foto dal nuovo set, in attesa delle nozze

L'attrice pubblica le nuove foto sul set, tra un ciak e una risata porta i suoi follower con sé nel suo nuovo progetto 

07 Lug 2026 - 14:50
9 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su

L'attrice pubblica le nuove foto sul set, tra un ciak e una risata porta i suoi follower con sé nel suo nuovo progetto: sta girando in Umbria "Un mondo bellissimo", la fiction Mediaset attesa su Canale 5 nel 2027. E si prepara per un altro appuntamento importante a fine estate: il matrimonio con Rossano Laurini.

Ti potrebbe interessare

videovideo
vanessa incontrada

Sullo stesso tema