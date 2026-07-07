© Instagram | Vanessa Incontrada sul nuovo set
© Instagram | Vanessa Incontrada sul nuovo set
© Instagram | Vanessa Incontrada sul nuovo set
© Instagram | Vanessa Incontrada sul nuovo set
L'attrice pubblica le nuove foto sul set, tra un ciak e una risata porta i suoi follower con sé nel suo nuovo progetto: sta girando in Umbria "Un mondo bellissimo", la fiction Mediaset attesa su Canale 5 nel 2027. E si prepara per un altro appuntamento importante a fine estate: il matrimonio con Rossano Laurini.