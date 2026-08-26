Il Sudamerica è diventato lo scenario delle vacanze estive delle sorelle Ferragni, ma con destinazioni e atmosfere decisamente differenti. Valentina Ferragni è tornata a Rio de Janeiro, in Brasile, circa tre anni dopo i suoi precedenti soggiorni nella città, mentre Chiara Ferragni ha scelto il Perù, dove ha costruito un itinerario tra natura, archeologia e tradizioni locali insieme al compagno José Hernandez. Due esperienze che permettono di raccontare attraverso le immagini due modi diversi di vivere una vacanza oltreoceano.