© Instagram | Valentina Ferragni in Brasile
© Instagram | Valentina Ferragni in Brasile
© Instagram | Valentina Ferragni in Brasile
© Instagram | Valentina Ferragni in Brasile
Durante le vacanze estive, le due sorelle hanno affrontato esperienze di viaggio molto diverse, anche se entrambe hanno scelto paesi sudamericani come mete. E per tutte e due ci sarebbe un nuovo amore di origini colombiane
Il Sudamerica è diventato lo scenario delle vacanze estive delle sorelle Ferragni, ma con destinazioni e atmosfere decisamente differenti. Valentina Ferragni è tornata a Rio de Janeiro, in Brasile, circa tre anni dopo i suoi precedenti soggiorni nella città, mentre Chiara Ferragni ha scelto il Perù, dove ha costruito un itinerario tra natura, archeologia e tradizioni locali insieme al compagno José Hernandez. Due esperienze che permettono di raccontare attraverso le immagini due modi diversi di vivere una vacanza oltreoceano.
Per Valentina Ferragni il viaggio rappresenta un ritorno in una città che aveva già visitato in passato. L'influencer ha condiviso sui social diverse fotografie legate al suo arrivo e alcuni scorci di Rio de Janeiro, mostrando panorami e angoli della metropoli brasiliana.
Non è invece ancora chiaro con chi stia trascorrendo questa nuova esperienza. Valentina non ha infatti fornito indicazioni certe sui suoi compagni di viaggio, anche se non è esclusa la presenza del nuovo fidanzato. Dopo la conclusione della relazione con Matteo Napoletano, avvenuta alcune settimane fa, l'influencer era stata fotografata a Portofino insieme a un uomo misterioso.
Secondo le indiscrezioni circolate sul suo conto, potrebbe trattarsi di un imprenditore di origini colombiane. Una coincidenza interessante, considerando che anche la sorella maggiore Chiara ha accanto a sé un imprenditore colombiano, José Hernandez, con cui sta condividendo il suo viaggio in Perù.
Il viaggio di Chiara ha avuto invece un'impronta più esplorativa. L'imprenditrice è partita da Lima, capitale del Paese, per poi attraversare il deserto di Paracas e raggiungere successivamente la foresta amazzonica peruviana. Escursioni lungo il fiume, percorsi nella vegetazione e ponti sospesi hanno caratterizzato una vacanza molto diversa dalle classiche destinazioni di lusso mostrate abitualmente sui social.
Tra le tappe più importanti c'è stata naturalmente quella al Machu Picchu, uno dei siti archeologici più celebri del mondo e una delle sette meraviglie del mondo moderno. Chiara ha dedicato due giornate alla visita, affrontando sia il circuito 1 sia l'escursione verso Waynapicchu, salita che ha definito impegnativa ma ampiamente ripagata dalla bellezza del luogo.
Prima di arrivare a Machu Picchu, Chiara e José avevano trascorso alcuni giorni nella Valle Sacra, nei dintorni di Cuzco. Tra le esperienze documentate sui social c'è stato anche un pranzo accompagnato da specialità locali e la possibilità di avvicinarsi ai lama.
Il soggiorno nella foresta amazzonica ha aggiunto invece una componente decisamente più avventurosa. La coppia ha alloggiato in un lodge immerso nella vegetazione, con ambienti caratterizzati da pareti aperte e grandi zanzariere. Una scelta che ha permesso un contatto molto ravvicinato con la fauna locale, ma anche qualche sorpresa poco piacevole.
Durante la permanenza nella foresta, un opossum è arrivato direttamente nella camera da letto di Chiara, provocandole un momento di spavento prima che riuscisse a capire quale animale avesse fatto irruzione. In un'altra occasione è stato necessario l'intervento della guida per allontanare una tarantola.
A rendere ancora più particolare l'esperienza è stata poi la visita inattesa di un'ara rossa, arrivata fino al tavolo dove Chiara e José stavano pranzando. Gli incontri con gli animali sono così diventati uno degli elementi più curiosi del viaggio, insieme alle escursioni in barca e alle attività nella giungla.
José Hernandez è comparso frequentemente nelle immagini pubblicate da Chiara durante la permanenza in Perù. Tra escursioni, gite sul fiume e visite ai luoghi più caratteristici, la coppia ha mostrato sui social diversi momenti trascorsi insieme.
In una delle fotografie, l'imprenditrice appare semplicemente appoggiata alla spalla del compagno, un'immagine più intima rispetto alle foto dedicate ai paesaggi e alle esperienze del viaggio. Per Chiara, il Perù ha rappresentato quindi non soltanto l'occasione per visitare Machu Picchu, ma un itinerario costruito attorno alla scoperta di territori e ambienti molto diversi tra loro.
Rio de Janeiro e il Perù raccontano così due vacanze profondamente differenti. Valentina Ferragni è tornata in una delle grandi città del Brasile, concentrandosi nelle prime immagini sui panorami e sull'atmosfera di Rio, mentre Chiara ha attraversato il Perù seguendo un percorso che l'ha portata dalla capitale al deserto, dalla Valle Sacra a Machu Picchu e fino alla foresta amazzonica.
© Instagram @chiaraferragni
© Instagram @chiaraferragni