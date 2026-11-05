Le fotografie pubblicate da Ignazio mostrano i tre amici durante la visita a uno dei monumenti più conosciuti al mondo. "Muragliati", ha scritto l'ex ciclista, facendo sfoggio della sua consueta ironia. La trasferta è anche un'occasione per ritrovarsi lontano dagli impegni quotidiani e dalle rispettive famiglie. Moser e Tony condividono da tempo un rapporto di amicizia e alcuni interessi comuni, tra cui la passione per lo sport e l'attività fisica. Non è stato chiarito quanto durerà la permanenza in Cina né quando i due torneranno in Italia.