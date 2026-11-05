La permanenza di Tony Effe in Cina ha avuto un ospite speciale: Ignazio Moser. Il marito di Cecilia Rodriguez ha raggiunto il rapper, che si trova nel Paese asiatico insieme allo youtuber Ale Della Giusta per un'esperienza dedicata alle arti marziali. I tre amici hanno approfittato dell'occasione per visitare la Grande Muraglia e condividere alcuni momenti sui social. A raccontare la giornata è stato Moser, che ha accompagnato una serie di fotografie con una battuta: "Muragliati".
Il viaggio di Tony Effe lontano dall'Italia
Tony Effe è arrivato a Dengfeng, nella provincia dell'Henan, per frequentare la Shaolin Yongzhi Kung Fu School, una scuola tradizionale di arti marziali situata nei pressi del celebre Tempio Shaolin. Con lui c'è Ale Della Giusta, youtuber che sta documentando le diverse tappe dell'esperienza attraverso i propri contenuti online.
Il programma prevede allenamenti impegnativi e attività che richiedono una notevole preparazione fisica e mentale. Moser, invece, ha raggiunto l'amico per trascorrere del tempo insieme, senza che risulti coinvolto nello stesso percorso di preparazione.
La battuta di Moser e le immagini sui social
Le fotografie pubblicate da Ignazio mostrano i tre amici durante la visita a uno dei monumenti più conosciuti al mondo. "Muragliati", ha scritto l'ex ciclista, facendo sfoggio della sua consueta ironia. La trasferta è anche un'occasione per ritrovarsi lontano dagli impegni quotidiani e dalle rispettive famiglie. Moser e Tony condividono da tempo un rapporto di amicizia e alcuni interessi comuni, tra cui la passione per lo sport e l'attività fisica. Non è stato chiarito quanto durerà la permanenza in Cina né quando i due torneranno in Italia.
La nuova routine di Tony Effe tra corsa e kung fu
L'esperienza alla scuola Shaolin si inserisce in un cambiamento più ampio nelle abitudini del rapper. Negli ultimi mesi Tony Effe ha raccontato di voler prestare maggiore attenzione alla propria salute fisica e mentale, anche dopo l'arrivo della figlia Priscilla.
A settembre aveva spiegato di aver smesso di fumare dopo circa vent'anni e di aver abbandonato anche il consumo di cannabis. La corsa è diventata uno degli strumenti con cui affrontare questa nuova fase: quando avverte il desiderio di riprendere le vecchie abitudini, ha raccontato, preferisce uscire ad allenarsi. Sui social si mostra spesso mentre corre alle prime luci del mattino, un'attività che ha iniziato a condividere anche con Moser.
In Cina questa routine si è arricchita di sessioni di kung fu, esercizi di resistenza e attività che richiedono concentrazione e costanza. I video pubblicati durante il soggiorno mostrano anche la fatica accumulata e le difficoltà degli allenamenti.